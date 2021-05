Mick Schumacher: Wird er bei Haas bevorzugt?

​Mick Schumacher hat im Haas-Rennstall seinen Teamgefährten Nikita Mazepin voll im Griff. Das hat zu Gerüchten geführt, der Deutsche werde bevorzugt. Was Teamchef Günther Steiner dazu zu sagen hat.

Vierte Rennstrecke der jungen Formel-1-Saison 2021 und zum vierten Mal hat Mick Schumacher seinen Haas-Stallgefährten Nikita Mazepin im Griff. Der Moskauer zeigte überdies einen weiteren Dreher im ersten freien Training, konnte sich dieses Mal aber immerhin selber aus seiner misslichen Lage befreien. Mick Schumacher erzielte in der ersten Trainingsstunde Platz 18 (mit 1:20,766 min), Mazepin war Letzter mit 1:21,976. Im zweiten Training behielt Schumacher die Nase vorn, dieses Mal hiess es 1:20,326 (Mick) gegen 1:20,753 (Nikita), auf den Rängen 19 und 20.

Dass Mick anhaltend vor Mazepin fährt, hat im Fahrerlager zu Gerüchten geführt: Als Ferrari-Nachwuchspilot werde Schumacher beim Ferrari-Kunden Haas bevorzugt behandelt. Diese Denke ist unlogisch: Denn Nikita Mapezins Vater bringt mit Uralkali einen Batzen Geld, wieso sollte er verärgert werden?

Nikita Mazepin hatte Öl ins Feuer der Gerüchte gegossen, als er Ende April maulte: «Wir bei Haas haben keinen Rennsimulator. Also benutzen wir eine Anlage, wie sie die meisten Fahrer bei sich zuhause stehen haben. Ich bin kein Mitglied der Fahrerakademie von Ferrari, also habe ich keine solchen Privilegien.» Mazepin regte sich auch darüber auf, dass Schumacher bei Ferrari einen zwei Jahre alten Wagen in Fiorano fahren darf.

Aber Günther Steiner hielt daraufhin fest: «Natürlich sitzt auch Mazepin im Simulator.» Und in Barcelona ergänzt der Südtiroler: «Wir müssen besser verstehen, wieso Mick es schafft, mehr aus dem Wagen zu holen als Nikita. Hier geht es um Feinheiten bei der Abstimmung. Mick ist derzeit der schnellere Mann, aber das macht ihn nicht zur Nummer 1 bei uns. Wir haben keine Nummer 1 oder Nummer 2. Beide Fahrer haben das gleiche Material, und das bleibt auch so. Gewiss, Mick ist derzeit vorne, aber das muss nicht die ganze Saison so bleiben.»

«In Portugal lief es mit Mick ausgezeichnet, er war nach dem Grand Prix sehr zufrieden. Er hat wirklich alles aus dem Wagen geholt. Das war seine bislang beste Leistung in einem Rennen. Er gewöhnt sich mehr und mehr an die Formel 1 und an unseren Rennwagen.»



«Mick scheint sich schneller veränderten Bedingungen anpassen zu können als Nikita und erreicht so schneller eine zufriedenstellende Balance. Unser Auto ist instabil beim Einlenken, damit kommt Mick besser zurecht. Mazepin braucht ein verlässlicheres Auto. Es liegt an uns, ihm ein Fahrzeug zu geben, das ihm mehr Vertrauen einflösst.»



«Es war schön, in Portugal zu sehen, wie Mick den Kampf gegen Williams aufnahm. Wir gehen nicht davon aus, dass wir das die ganze Zeit über machen können. Aber die Fahrer lernen ständig hinzu, und besonders Mick macht aus der Situation das Beste.»





