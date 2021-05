Sebastian Vettel über Saison 2021: «Es wird intensiv»

Aston Martin-Star Sebastian Vettel will auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya seine ersten WM-Punkte in diesem Jahr einfahren. Der vierfache Weltmeister hat kein Problem mit dem dichten WM-Kalender.

«Es macht mir nichts aus, dass die Saison Fahrt aufnimmt und wir nun viele Rennen fahren», stellte Sebastian Vettel am Rande des Barcelona-Rundkurses klar. «Es ist gut, wenn wir die Rennen absolvieren, denn es kommen noch viele Grands Prix und es wird auf jeden Fall intensiv werden. Ich denke, es ist deshalb gut, wenn wir die Rennen schnell austragen, speziell wenn die Strecken, auf denen sie gefahren werden, nahe beieinander liegen.»

Der Aston Martin-Teamneuling wartet immer noch auf seine ersten WM-Punkte in diesem Jahr. In Spanien darf er mit dem Update ausrücken, das sein Teamkollege Lance Stroll schon in Portugal am Auto hatte. Das lässt hoffen, betonte der vierfache Champion, und erklärte: «Das ultimative Update wäre mehr Grip, denn der fehlt uns derzeit noch. In Portugal hat uns der Wind die Arbeit zusätzlich erschwert. Ich bin gespannt, wie es nun hier laufen wird.»

Er selbst gewöhne sich immer besser an sein neues Arbeitsumfeld und seinen Dienstwagen, beteuerte Vettel: «Es ist schon eine Hilfe, immer mehr Runden zu drehen, und es wird wohl noch eine Weile dauern, bis ich mich an wirklich alles gewöhnt habe. Aber das Team hilft mir sehr dabei, auf Touren zu kommen.»

«Das Mittelfeld ist hart umkämpft», weiss der 53-fache GP-Sieger. «Deshalb können kleine Dinge viel ausmachen. Wir haben jedes Wochenende aufs Neue eine Chance, diese müssen wir nun einfach ergreifen.»

WM-Stand nach 3 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 69 Punkte

2. Verstappen 61

3. Norris 37

4. Bottas 32

5. Leclerc 28

6. Pérez 22

7. Ricciardo 16

8. Sainz 14

9. Ocon 8

10. Gasly 7

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

1. Mercedes 101

2. Red Bull Racing 83

3. McLaren 53

4. Ferrari 42

5. Alpine 13

6. AlphaTauri 9

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0