Sebastian Vettel (Aston Martin): «Es geht aufwärts»

​Die Formkurve von Sebastian Vettel und Aston Martin zeigt aufwärts: Achter im ersten Training zum Spanien-GP, Elfter im zweiten. Beide Male hat Vettel seinen Teamgefährten Lance Stroll hinter sich gelassen.

Kommt in Spanien endlich der von Sebastian Vettel-Fans lang ersehnte Durchbruch? Seit dem Grossen Preis der Türkei vom 15. November 2020 und seinem dritten Platz im Ferrari ist Sebastian Vettel ohne Punkte geblieben, sechs Mal in Folge – das hatte es zuvor in der GP-Karriere des Heppenheimers erst einmal gegeben, 2007/2008 mit Toro Rosso.

In Spanien soll endlich alles anders werden, nicht zuletzt dank neuer Teile am Aston Martin; Verbesserungen am Unterboden und Diffusor, welche sein kanadischer Stallgefährte Lance Stroll schon in Portugal am Wagen hatte.

Auf den ersten Blick ist ein Aufwärtstrend zu erkennen: Vettel im ersten Training auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya Achter, im zweiten Elfter, beide Male war der vierfache Formel-1-Weltmeister schneller als Stroll (Zehnter und Vierzehnter).

Sebastian Vettel über seine ersten beiden Trainingsstunden in Katalonien: «Das war ein besserer Tag für uns als an den anderen GP-Wochenenden, es gab so weit keine Probleme, und wir kamen mit der Strecke ganz gut zurecht. Ingesamt war das unser bester Freitag in dieser Saison. Ich hoffe, dass wir die Abstimmung am Samstag so verbessern können, dass wir noch ein paar zusätzliche Zehntelsekunden aus dem Auto quetschen. Ich fühle mich im Wagen wesentlich wohler. Es geht aufwärts.»

Liegt im Abschlusstraining ein Platz in den Top-Ten drin wie zuletzt in Portugal, wo Vettel vom zehnten Startplatz ins Rennen ging? Seb: «Schwer zu sagen, weil du am Freitag nie weisst, was die Anderen genau für Programme fahren. Heute haben die beiden Alpine einen sehr starken Eindruck gemacht, da ist eine Fortsetzung des Trends von vergangener Woche zu erkennen. Es wird nicht einfach, in die Top-Ten vorzudringen, aber wenn es gut läuft, dann müsste das machbar sein.»



«Die ganzen Verbesserungen am Aston Martin sind spürbar und absolut ein Fortschritt. Es ist schön, dass wir da endlich vorwärts drängen, nun wird es darum gehen, aus dem Material das Beste zu holen. Das Mittelfeld liegt so dicht beisammen wie wir das kennen, also wird es auf Nuancen ankommen. Unser gegenwärtiges Ziel muss darin bestehen, sich wieder unter den ersten Zehn einzunisten. Aber damit liebäugeln sehr viele Konkurrenten.»





2. Training, Barcelona

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:18,170 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:18,309

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:18,335

04. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:18,466

05. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:18,518

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:18,593

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:18,619

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:18,674

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,785

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,918

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,947

12. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,092

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:19,122

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:19,134

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,195

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:19,213

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,957

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:20,046

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:20,326

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:20,753





1. Training, Barcelona

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:18,504 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,537

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:18,627

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:18,944

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:18,996

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:19,020

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:19,062

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:19,234

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:19,349

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:19,429

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:19,669

12. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:19,681

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:19,694

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,732

15. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:19,950

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:20,270

17. Roy Nissany (IL), Williams FW43B-Mercedes, 1:20,700

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:20,766

19. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:21,887

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:21,976