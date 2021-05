Max Verstappen: Geschlagen, aber nicht geknickt

​Max Verstappen (Red Bull Racing-Honda) tauchte im zweiten freien Training von Barcelona nur auf Rang 9 auf. Aber der Niederländer blieb komplett entspannt und sprach von einem guten Tag. Wie kann das sein?

Geschlagen, aber nicht geknickt: Red Bull Racing-Fahrer Max Verstappen trat am Freitag ganz locker vor die Mikrofone der Fernsehjournalisten, obschon er im zweiten Training weit von der Spitze entfernt war. Wie konnte das sein? Wo doch Max rund sechs Zehntelsekunden auf seinen Titelrivalen Lewis Hamilton im Mercedes verlor.

Wie so oft am Freitag sagt die Zeitenliste eben nur die halbe Wahrheit. Denn Verstappen hat seine erste Quali-Simulation verpatzt – mit einem Rutscher in der neu geformten Kurve 10. Der Wagen des elffachen GP-Siegers geriet in den Dreck, und damit hatte es sich dann mit einer guten Rundenzeit. Eine Analyse der Sektorzeiten beweist: Bis zu diesem Moment lag Max auf Augenhöhe mit den beiden Mercedes-Fahrern Lewis Hamilton und Valtteri Bottas.

Auch dem früheren GP-Piloten Martin Brundle ist entlang der Strecke aufgefallen: Das Auto von Red Bull Racing liegt in den schnellen Kurven 1 und 9 besser als der Mercedes.

Die Favoritenrolle wird weiter hin- und hergeschoben. WM-Leader Hamilton und Mercedes-Teamchef Toto Wolff betonen immer wieder, Red Bull Racing habe das schnellere Auto. Aber das ist lediglich Druck-Management. Denn obschon Verstappen im zweiten freien Training weit davon entfernt war, was er wirklich zeigen kann, waren auch die Mercedes-Fahrer mit ihren besten Runden nicht zufrieden. Zudem scheint Mercedes die Schwierigkeiten mit den hinteren Reifen überwunden zu haben.



Wie sieht es in den Dauerläufen aus? Da war RBR mit dem mittelharten Reifen schneller, Mercedes aber mit den weichen Pirelli-Walzen.



Dies alles führt zum Fazit: Es wird erneut ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben zwischen Mercedes und Red Bull Racing-Honda.





2. Training, Barcelona

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:18,170 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:18,309

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:18,335

04. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:18,466

05. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:18,518

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:18,593

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:18,619

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:18,674

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,785

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,918

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,947

12. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,092

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:19,122

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:19,134

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,195

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:19,213

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,957

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:20,046

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:20,326

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:20,753





1. Training, Barcelona

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:18,504 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,537

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:18,627

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:18,944

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:18,996

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:19,020

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:19,062

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:19,234

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:19,349

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:19,429

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:19,669

12. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:19,681

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:19,694

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,732

15. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:19,950

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:20,270

17. Roy Nissany (IL), Williams FW43B-Mercedes, 1:20,700

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:20,766

19. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:21,887

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:21,976