Wieder Wirbel um Nikita Mazepin: «Wo soll ich hin?»

Erneut Aufregung wegen Haas-Fahrer Nikita Mazepin: Weil der junge Moskauer im Abschlusstraining zum Spanien-GP Lando Norris behinderte, erhielt er eine Strafe. Mazepin mault: «Wo soll ich denn hin?»

Der Russe Nikita Mazepin hat nach dem Qualifying zum Grossen Preis von Spanien eine Strafe erhalten: drei Ränge zurück, wegen Behinderns des heranschiessenden Lando Norris. Für den Moskauer spielt das in Sachen Startposition keine Rolle – er steht ohnehin auf dem letzten Startplatz.

Aber der 22jährige Moskauer ist mit der Einschätzung der Rennkommissare überhaupt nicht einverstanden, er sieht sich nicht als Täter, sondern eher als Opfer von Umständen.

Die Ausgangslage: Im ersten Quali-Segment näherte sich eine ganze Gruppe von Fahrzeugen der letzten Kurvenkombination des Circuit de Barcelona-Catalunya, Mazepin lag dabei hinter Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) und Yuki Tsunoda (AlphaTauri), der Finne und der Japaner hatten ihre schnelle Runde beendet, Mazepin wollte eben eine beginnen, und von hinten näherte sich sehr schnell der McLaren von Lando Norris.

Um den Beginn seiner Runde nicht zu kompromittieren, nahm Mazepin kein Tempo raus, während Tsunoda und Kimi in der zweitletzten Kurve weit nach rechts auswichen, um Mazepin und Norris passieren zu lassen. Folge: Der Russe versaute Lando Norris die Quali. Die Rennkommissare fanden, Nikita hätte ruhig ein wenig warten können, um Norris vorbeischlüpfen zu lassen.

Der Haas-Fahrer sieht das anders und erklärt in einer Videokonferenz: «Das Abkommen zwischen den Piloten über das Verhalten im Qualifying ist fehlerhaft. Das ist doch ein Paradebeispiel der Formel 1 dafür, dass so etwas nicht funktioniert. Ich versuche ja, mich daran zu halten, aber das ist schwierig, wenn du schon in der Nähe von zwei Autos liegst, für ein viertes Fahrzeug, das mit vollem Karacho angeschossen kommt, ist dann eben kein Platz mehr. Ich sehe das eher als unglückliche Verkettung.»



«Ich bin nicht wütend, denn ich weiss nicht, was ich anders hätte tun sollen. Wo soll ich denn hin? Ich kann mir ja schliesslich nicht in Luft auflösen.»





Abschlusstraining Barcelona

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:16,741

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:16,777

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:16,873

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:17,510

05. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:17,580

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:17,620

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:17,622

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:17,701

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:18,010

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:18,147

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:17,974

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:17,982

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,079

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:18,356

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,154

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,556

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:18,917

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:19,117

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,219

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:19,807