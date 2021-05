Günther Steiner: «Wollen um etwas kämpfen»

Haas-Teamchef Günther Steiner gestand nach dem Qualifying von Spanien, dass er von der Samstagsperformance seines Teams positiv überrascht war. Der Südtiroler verrät auch das Hauptziel im vierten Saisonlauf.

Nachdem der Auftakt zum Spanien-Wochenende für das Haas-Duo Mick Schumacher und Nikita Mazepin eher verhalten ausgefallen war, durfte sich der US-Rennstall am Qualifying-Samstag über den 18. Startplatz von Mick Schumacher freuen. Der Deutsche schaffte es an Williams-Pilot Nicholas Latifi vorbei und kam bis auf zwei Zehntel an die Rundenzeit von Kimi Räikkönen im Alfa Romeo heran, Mazepin landete auf dem letzten Platz.

Haas-Teamchef Günther Steiner gestand in seiner Presserunde nach dem Abschlusstraining: «Freitag war ein ziemlich trister Tag, es lief nicht so gut für uns, aber wir konnten uns verbessern und wenn man mich am Freitag gefragt hätte, ob ich es für möglich erachte, im Qualifying mit einem Auto vor einem Williams zu landen, dann hätte ich definitiv nein gesagt.»

«Aber das Team hat über Nacht hart gearbeitet, um einige Probleme auszumerzen, die wir Tags zuvor bekundet hatten, und bereits das dritte freie Training lief ziemlich gut. Es hat offensichtlich funktioniert, was wir gemacht haben, was natürlich etwas Positives ist», lobte der Südtiroler seine Mannschaft.

Dass sich Mazepin deutlich schwerer tut als sein Teamkollege, kommentierte Steiner folgendermassen: «Wir wissen, dass wir nicht genügend Abtrieb haben, und wir versuchen, das Ganze mit der Abstimmung auszugleichen, viel mehr kann man da auch nicht machen. Es ist sicherlich keine einfache Aufgabe, in unserem Auto das zu finden, was er mag.»

Mit Blick aufs Rennen hält der 56-Jährige fest: «Es wäre gut, wenn wir um etwas kämpfen können. Entscheidend ist, dass wir einen guten Start hinlegen, vor Williams bleiben, und dann schauen, wie es weitergeht. Das wichtigste ist, dass beide Autos auf den bestmöglichen Positionen ins Ziel kommen.»

Qualifying, Barcelona

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:16,741 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:16,777

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:16,873

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:17,510

05. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:17,580

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:17,620

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:17,622

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:17,701

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:18,010

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:18,147

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:17,974

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:17,982

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,079

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:18,356

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,154

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,556

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:18,917

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:19,117

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,219

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:19,807