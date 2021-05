Österreich-GP: Erneut 2 Rennen und mit 6000 Fans?

​Formel-1-CEO Stefano Domenicali hat klargemacht: «Wir müssen in Sachen Corona flexibel bleiben.» Das könnte bedeuten, dass auf dem Red Bull Ring erneut zwei Mal hintereinander gefahren wird, sogar vor Fans.

Der italienische Formel-1-Geschäftsleiter Stefano Domenicali sagt: «Wir versuchen in diesem Jahr, so viele Rennen als möglich zu fahren. Aber wir haben immer betont – wir müssen flexibel bleiben, wir müssen uns der sich ständig verändernden Lage im Kampf gegen Corona anpassen. Und das werden wir auch tun. Wir haben für die meisten Rennen einen Plan B und sogar einen Plan C.»

Die jüngsten Tendenz: Der Grosse Preis von Kanada musste abgesagt werden, weil die Quarantäne-Vorschriften für Einreisende (14 Tage Isolation) nicht vereinbar sind mit dem geplanten WM-Programm. Domenicali verkündete anschliessend, dass statt in Montreal am 13. Juni ausserhalb von Istanbul gefahren werde, doch hinter einem erneuten Grand Prix der Türkei steht ein grosses Fragezeichen.

Denn am 12. Mai kommt die Türkei wegen steigender Corona-Fallzahlen auf die rote Liste von Grossbritannien, das bedeutet für Briten Reisebeschränkungen. Selbst wenn die Formel 1 in einer Sicherheitsblase arbeitet, ist diese Vorgabe bindend: Wer aus einem Besuch in einem Land aus der roten Liste zurückkehrt, muss in Grossbritannien zehn Tage lang in ein von der Regierung vorgeschriebenes Isolations-Hotel. Das ist mit dem straffen Terminplan des GP-Zirkus nicht zu vereinbaren – denn 14 Tage nach der Türkei soll die Königsklasse in Le Castellet (Südfrankreich) gastieren.

Während die Türkei die Alternative für Kanada sein sollte, muss nun eine Alternative für die Türkei gesucht werden, und Plan C heisst Österreich. Eine Möglichkeit besteht darin, dass wie 2020 auf dem Red Bull Ring zwei Rennen innerhalb von acht Tagen stattfinden, um ein wegbrechendes Rennen der Türkei abzufedern.



Österreich plant ab 19. Mai 2021 weitere Öffnungsschritte, dann werden beispielsweise im Fussball wieder maximal 3000 Zuschauer erlaubt sein.



Vizekanzler Werner sagt am 9. Mai in der Zeitung «Neue am Sonntag: «Die beiden Rennen im letzten Jahr waren weltweit wegweisend, es begann mit einem einstündigen Gespräch, das ich am Karsamstag mit Helmut Marko hatte. Es wird auch diesmal keine Sonderregelung für den Zuschauerbereich geben. Wir können auch nicht so tun, als ob im Sommer die Pandemie vorbei wäre. Wenn sich die Infektionszahlen im vertretbaren Rahmen bewegen und sich genug Leute impfen lassen, könnte sich im Juli, so meine Prognose, die Zuschauerbegrenzung auf 6000 Leute verdoppeln. So könnte es auch in Spielberg sein.»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Instanbul, Türkei

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi