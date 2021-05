Lewis Hamilton: Schwere Unterstellung, FIA reagiert 12.05.2021 - 08:16 Von Mathias Brunner

Formel 1 © LAT Start zum Grossen Preis von Spanien

​Lewis Hamilton hat am Wochenende des Spanien-GP in einem Nebensatz unterstellt, Red Bull Racing arbeite mit einem flexiblen Heckflügel. Was RBR-Teamchef Christian Horner sagt, wie die FIA reagiert.