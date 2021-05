Strassen-GP von Baku: Kein Platztausch mit Türkei

​Die Organisatoren des Grossen Preises von Aserbaidschan in Baku haben es abgelehnt, ihren Renntermin mit dem geplanten Grand Prix der Türkei zu wechseln. Das dürfte das Aus sein für das Rennen in Istanbul.

Seit Mittwoch, 12. Mai, steht die Türkei wegen steigender Corona-Fallzahlen auf der roten Liste von Grossbritannien, das bedeutet für Briten strenge Reisebeschränkungen. Selbst wenn die Königsklasse in einer Sicherheitsblase arbeitet, ist diese Vorgabe bindend, das haben die britischen Gesundheitsbehördern der Formel-1-Leitung klargemacht: Wer aus einem Besuch in einem Land aus der roten Liste zurückkehrt, muss in Grossbritannien zehn Tage lang in ein von der Regierung vorgeschriebenes Isolations-Hotel. Das ist mit dem straffen Terminplan des GP-Zirkus nicht zu vereinbaren – denn 14 Tage nach der Türkei soll die Königsklasse in Le Castellet (Südfrankreich) gastieren.

Eine mögliche Lösung sah so aus: Die Termine für Istanbul und Baku einfach umdrehen – das Fachpersonal wäre dann nach dem Besuch der Türkei lange genug in Aserbaidschan gewesen, um der Isolationspflicht zu entgehen. Aber davon wollen die Organisatoren des Baku-GP nichts wissen, wie Arif Rahimov bestätigt hat, Geschäftsleiter des Baku City Circuit.

In einer Videokonferenz hat Rahimov erklärt, ein Platztausch mit der Türkei komme nicht in Frage, denn am 12. Juni findet in Baku eine Partie zur Fussball-EM statt, die Schweiz spielt gegen Wales. In Baku finden insgesamt fünf Spiele statt. In anderen Jahren, so Rahimov, hätte man flexibler sein können, aber nicht 2021.

Türkische Sportmedien wie S Sport oder Mansetebak sind vorgeprescht und haben bereits gemeldet, dass es 2021 aufgrund der Corona-Vorschriften keinen Grand Prix geben werde. Die Formel 1 hat dazu bislang keine Stellung genommen.

Der Grosse Preis von Aserbaidschan findet nach einer vorzeitigen Vertragsverlängerung bis einschliesslich 2024 statt.





Spanien-GP, Barcelona

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33:07,683 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +15,841 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +26,610

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +54,616

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:03,671 min

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:13,768

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:14,670

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Elektrik





WM-Stand nach 4 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 94 Punkte

2. Verstappen 80

4. Bottas 47

3. Norris 41

5. Leclerc 40

6. Pérez 32

7. Ricciardo 24

8. Sainz 20

9. Ocon 10

10. Gasly 8

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

1. Mercedes 141

2. Red Bull Racing 112

3. McLaren 65

4. Ferrari 60

5. Alpine 15

6. AlphaTauri 10

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0