Williams in Monaco: 750. Formel-1-WM-Lauf

​Meilenstein für jenen Rennstall, der 1977 von Frank Williams und Patrick Head gegründet worden war: Am 23. Mai in Monaco bestreitet das Team seinen 750. Formel-1-WM-Lauf. Das Team feiert mit den Fans.

Der 23. Mai 2021 wird ein besonderer Tag für Williams Racing: Der 1977 von Frank Williams und Patrick Head gegründete Formel-1-Rennstall wird nach eigener Rechnung 750 WM-Läufe alt! Nur Ferrari (1012) und McLaren (884) können mehr Einsätze in der Formel-1-WM vorweisen als das drittälteste GP-Team aus Grove.

Gefeiert werden die 750 Rennen in Form einer besonderen Fan-Aktion: Über einen Link auf der Williams-Internetseite sind Fans aufgefordert, ihre Erinnerungen an das Williams-Team zu teilen. Von allen Teilnehmern werden 100 ausgelost, deren Namen in Monaco auf dem Halo der Rennwagen von George Russell und Nicholas Latifi stehen werden.

Williams-CEO Jost Capito: «Im Zentrum bei Williams standen immer die Menschen, jene, die unsere wunderbaren Rennwagen gebaut haben; jene, die an den Rennstrecken oder zuhause mit unserem Team mitgefiebert und uns immer die Treue gehalten haben. Während Williams in einer neue Ära schreitet, wollten wir einige Geschichten unserer Fans sammeln, um ihnen zu verdeutlichen, wie viel sie uns bedeuten.»



Die neunfachen Sieger des Konstrukteur-Pokals sind seit Spanien 2012 (Sensationssieg von Pastor Maldonado) ohne Erfolg. Sie profitierten zu Beginn der Turbohybrid-Ära vom Bonus durch den bärenstarken Mercedes-Motor: 2014 und 2015 wurde der Rennstall jeweils WM-Dritter, dann begann der Absturz – nach den Rängen 5 in den Jahren 2016 und 2017 wurde Williams zwei Mal Letzter, 2019 konnte in 21 Rennen eben mal ein kümmerlicher Punkt eingefahren werden, die Corona-Saison musste ohne WM-Zähler abgeschlossen werden, und auch 2021 steht Williams nach vier Rennen noch ohne Punkte da und ist WM-Zweitletzter vor Haas.



Mit dem Monza-Rennen 2020 endete die Ära der Williams-Familie im Rennstall aus Grove: Sowohl Teamgründer Frank Williams als auch dessen Tochter Claire, die in den vergangenen Jahren das Tagesgeschäft als stellvertretende Teamchefin geführt hat, gingen von Bord – dies, nachdem der Rennstall am 21. August von der US-amerikanischen Investmentfirma Dorilton Capital übernommen worden war.





Williams in der Formel 1

749 Grands Prix



128 Pole-Positions



114 Siege



33 Doppelsiege



312 Podestplätze



133 beste Rennrunden



3561 WM-Punkte



7584 Führungsrunden



9 Konstrukteurs-Titel

1980/1981, 1986/1987, 1992 bis 1994, 1996/1997



7 Fahrer-WM-Titel

1980 Alan Jones (AUS)

1982 Keke Rosberg (FIN)

1987 Nelson Piquet (BR)

1992 Nigel Mansell (GB)

1993 Alain Prost (F)

1996 Damon Hill (GB)

1997 Jacques Villeneuve (CDN)