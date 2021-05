Damon Hill: «Lewis Hamilton lange nur im Leerlauf»

​Der Engländer Damon Hill (Formel-1-Champion 1996) spricht über seinen Landsmann Lewis Hamilton und dessen WM-Duell 2021 mit Max Verstappen. Damon findet: «Lewis war doch lange nur im Leerlauf.»

Lewis Hamilton im Mercedes gegen Max Verstappen mit Red Bull Racing-Honda – das Duell um den Fahrer-WM-Titel 2021. Auch Damon Hill, 1996 mit Williams selber Formel-1-Weltmeister geworden, beobachtet diesen Zweikampf auf höchstem Niveau mit Genuss.

Lewis Hamilton hat vor kurzem gesagt, er fände diese Saison fabelhaft, denn ein Herausforderer wie Verstappen würde ihn zu neuen Höchstleistungen treiben. Der 60jährige Hill sieht das ähnlich: «Mir kommt Lewis ein wenig vor wie der sagenumwobene Goliath, der sich stolz auf die Brust haut und ruft – wer will es mit mir aufnehmen?»

Für den 22fachen GP-Sieger Hill steht fest: «Grosse Champions brauchen jemanden, gegen den sie sich messen können. Max bekommt völlig zu Recht links und rechts viel Lob, und Jenson Button hat sogar gesagt, er halte Verstappen für den Mann mit noch mehr natürlichem Talent als Hamilton. Ich glaube, das alles schenkt Lewis dann zusätzliche Befriedigung, wenn er sich am Ende durchsetzt.»

«Ich finde, Lewis war doch lange nur im Leerlauf, es war einfach für ihn. Und vielleicht hat er aus diesem Grund für all seine Siege und Titel nicht von allen die passende Anerkennung bekommen. In diesem Jahr hat er in Form von Max einen echten Herausforderer», so Hill in der jüngsten Ausgabe des Podcasts F1 Nation. «Auf der anderen Seite lernt Verstappen derzeit aber auch – je näher du der Spitze kommst, desto dünner wird die Luft.»





Spanien-GP, Barcelona

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33:07,683 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +15,841 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +26,610

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +54,616

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:03,671 min

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:13,768

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:14,670

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Elektrik





WM-Stand nach 4 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 94 Punkte

2. Verstappen 80

4. Bottas 47

3. Norris 41

5. Leclerc 40

6. Pérez 32

7. Ricciardo 24

8. Sainz 20

9. Ocon 10

10. Gasly 8

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

1. Mercedes 141

2. Red Bull Racing 112

3. McLaren 65

4. Ferrari 60

5. Alpine 15

6. AlphaTauri 10

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0