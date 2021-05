Mattia Binotto: «Konnten unsere Lehren ziehen»

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto freute sich nach dem Wochenende in Barcelona über die Leistung seiner Schützlinge und seines Teams. Der 51-jährige Italiener zog eine positive Zwischenbilanz.

Den Rückstand auf das McLaren Team, das nach den ersten vier Rennen der Saison den dritten WM-Zwischenrang in der Team-Wertung belegt, konnte Ferrari in Spanien auf fünf Punkte verkürzen. 18 frische WM-Zähler fuhren Charles Leclerc und Carlos Sainz mit den Plätzen 4 und 7 ein, und erzielten damit ein Ergebnis, das Team-Oberhaupt Mattia Binotto zufrieden zurückblicken lässt.

«Wir sind happy mit dem Wochenende in Spanien, denn wir haben unsere Ziele erreicht», fasste der Chef der Roten zusammen. «Wir haben Punkte in der Konstrukteurswertung wettgemacht und versucht,, das bestmögliche Ergebnis einzufahren und die Plätze 4 und 7 sind ein gutes Ergebnis. Wir waren nicht nur im Qualifying sondern auch im Rennen schnell, und beide Fahrer haben einen guten Job beim Reifenmanagement gemacht», schilderte er weiter.

«Bereits in Imola hatten wir ein gutes Renntempo, während wir in Bahrain das Problem mit den überhitzenden Hinterreifen hatten, in Portimão machten wir dann in diesem Bereich einige Fehler. In Barcelona haben wir uns ganz auf die Reifenarbeit konzentriert und wir haben es ziemlich gut hinbekommen. Es ist natürlich schön zu sehen, dass wir auch im Rennen einen guten Speed haben können», fügte Binotto an.

Das gelang nicht zuletzt auch wegen der Erkenntnisse aus Portugal. Der 51-jährige Ingenieur betonte: «Wenn du so grosse Probleme hast wie wir in Portimão, dann gibt es immer etwas, was du daraus lernen kannst, das kann das Set-up, die Fahrzeug-Balance oder das Reifenmanagement betreffen. Wir konnten unsere Lehren ziehen, haben alle Daten analysiert und mit den Fahrern alles diskutiert, wir haben die Sorgen und Lösungen besprochen und in Barcelona haben wir dann umgesetzt, was wir beschlossen haben, und ich denke, es hat ziemlich gut funktioniert.»

Spanien-GP, Barcelona

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33:07,683 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +15,841 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +26,610

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +54,616

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:03,671 min

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:13,768

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:14,670

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Elektrik

WM-Stand nach 4 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 94 Punkte

2. Verstappen 80

3. Bottas 47

4. Norris 41

5. Leclerc 40

6. Pérez 32

7. Ricciardo 24

8. Sainz 20

9. Ocon 10

10. Gasly 8

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Konstrukteure

1. Mercedes 141

2. Red Bull Racing 112

3. McLaren 65

4. Ferrari 60

5. Alpine 15

6. AlphaTauri 10

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0