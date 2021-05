Christian Horner: «Hamilton liebt diesen Unsinn»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner lobt nach dem Monaco-Auftakt die rote Konkurrenz. Der Brite reagiert auch auf die jüngsten Aussagen von Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff und Lewis Hamilton.

Auch Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner musste nach der FP2-Bestzeit von Charles Leclerc in Monaco gestehen: Ferrari hat im Heimspiel des Monegassen einen starken Auftakt ins Wochenende hingelegt. Der 23-jährige Lokalmatador legte die 3,337 km in 1:11,684 min zurück und blieb damit knapp vier Zehntel schneller als Lewis Hamilton und Max Verstappen. Leclercs Teamkollege Carlos Sainz blieb etwas mehr als eine Zehntel langsamer als der Tagesschnellste, der mit der Sonne um die Wette strahlte.

Von einer Überraschung wollte Horner aber nicht sprechen. «Sie waren in den jüngsten Rennen sehr gut unterwegs und hatten sicherlich jetzt im zweiten Training ein sehr gutes Tempo, da waren beide ganz weit vorne. Das Auto sieht sehr gut ausbalanciert aus. Es ist sicherlich eine starke Bestzeit, die Charles da aufgestellt hat», lobte er im Interview mit Sky Sports F1.

Der Brite reagierte auch auf die Aussage von Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff, der in Monte Carlo beteuerte, der Fokus liege im Weltmeister-Team bereits zu 90 Prozent auf der Saison 2022, weil dann die nächste Fahrzeug-Generation auf die Strecke kommt. «Ich wäre schon sehr überrascht, wenn das so ist, denn die Entwicklungsrate ist immer noch sehr hoch. Und wir haben auch erst vier Rennen hinter uns», betonte der Red Bull Racing-Teamchef.

«Jedes Team muss sorgfältig abwägen, wie es die Ressourcen verteilen will, aber jeder kämpf noch – Ferrari gegen McLaren und wir gegen Mercedes. Kann es sich Mercedes leisten, die Entwicklung bereits zu einem derart frühen Zeitpunkt einzustellen? Man braucht schon sehr viel Mut, um das nach nur vier Rennen zu wagen. Wir werden sehen. Wir halten uns an unseren Plan, der eine Verteilung der Ressourcen vorsieht», fügte Horner an.

Und mit Blick auf die Aussage von Lewis Hamilton, Verstappen habe im Titelfight etwas zu beweisen, erklärte der 47-Jährige: «Lewis lieb diesen Unsinn, lassen wir ihn einfach machen. Max macht sein eigenes Ding. Und die Tatsache, dass Lewis das tun muss, zeigt wahrscheinlich nur, dass Max ihm unter die Haut geht. Es ist grossartig und gehört zum Sport dazu. Und wir stehen erst am Anfang. Könnt ihr euch vorstellen, wie das wird, wenn die Beiden in den letzten Rennen immer noch so nah beieinander liegen?»

2. Training, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:11,684 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:11,796

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:12,074

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,081

05. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:12,107

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:12,379

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:12,498

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,708

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:12,746

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:12,982

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:13,065

12. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:13,175

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:13,195

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:13,199

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:13,257

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:13,509

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:13,593

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,407

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,416

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:14,829

1. Training, Monaco

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,487 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:12,606

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,648

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:12,929

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:12,995

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:13,131

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:13,236

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:13,732

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:13,746

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:14,081

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:14,090

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:14,106

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:14,205

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:14,268

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:14,281

16. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:14,320

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,616

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,801

19. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:14,840

20. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:19,618