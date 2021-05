Andrew Shovlin: «Müssen immer mit Verstappen rechnen»

Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin zog nach dem Auftakt ins GP-Wochenende in Monte Carlo eine Zwischenbilanz und gestand: «Es war eine Überraschung, dass beide Ferraris stark ausgesehen haben.»

Die beiden Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und Valtteri Bottas liessen es in der ersten Trainingsstunde in Monaco ruhig angehen. Das Duo begnügte sich mit den Plätzen 5 und 6, wobei der Titelverteidiger etwas mehr als eine Zehntel schneller als sein Stallgefährte war. «Auf dieser Strecke hatte ich schon immer das Gefühl, dass man nicht versuchen sollte, den zweiten Schritt vor dem ersten zu machen», erklärte Hamilton.

Auch im zweiten Training hatte der Brite die Nase vorn, mit 1:12,074 min belegte er den dritten Platz hinter dem Ferrari-Duo Charles Leclerc und Carlos Sainz. Dessen Speed überraschte auch die Weltmeister-Truppe, wie Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin nach getaner Arbeit in seiner Zwischenbilanz bestätigte.

«In dieser Saison haben wir gelernt, dass wir im Kampf um die Spitze immer mit Max rechnen müssen, aber es war eine Überraschung, dass heute beide Ferraris stark ausgesehen haben», gestand der Brite. «Man muss die Zeitenlisten nicht lange untersuchen, um zu sehen, dass ihre Pace echt ist. Sie könnten hier ein echter Sieganwärter sein.»

Sein Team habe einen verhältnismässig unkomplizierten Tag erlebt, erzählte Shovlin. «Der Verkehr ist hier immer ein Thema und durch die kürzeren Trainings ist es wie erwartet schwierig, Longruns zu absolvieren. Wir konnten trotzdem den Grossteil unseres geplanten Programms durcharbeiten und dabei ein ordentliches Verständnis unserer Grenzen entwickeln. Wir haben erkannt, in welchen Bereichen wir uns noch verbessern müssen.»

«Nun steht uns ein zusätzlicher Tag zur Verfügung, was uns entgegenkommt, da wir unsere Performance sowohl auf einer schnellen Runde als auch im Renntrimm verbessern müssen. In Monaco kommt es jedoch immer darauf an, das gesamte Wochenende zusammenzufügen, und so gesehen war dies ein sehr ordentlicher Auftakt für uns», fügte der 47-Jährige an.

2. Training, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:11,684 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:11,796

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:12,074

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,081

05. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:12,107

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:12,379

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:12,498

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,708

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:12,746

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:12,982

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:13,065

12. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:13,175

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:13,195

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:13,199

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:13,257

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:13,509

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:13,593

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,407

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,416

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:14,829

1. Training, Monaco

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,487 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:12,606

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,648

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:12,929

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:12,995

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:13,131

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:13,236

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:13,732

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:13,746

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:14,081

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:14,090

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:14,106

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:14,205

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:14,268

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:14,281

16. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:14,320

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,616

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,801

19. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:14,840

20. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:19,618