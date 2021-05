Carlos Sainz (2.): «Ferrari wird zu einer Bedrohung»

​Wer hätte das erwartet? Beide Ferrari in Monte Carlo auf den ersten zwei Plätzen, Charles Leclerc vor Carlos Sainz. Der Madrilene Sainz stellt fest: «Ferrari wird langsam zu einer Bedrohung für die Top-Teams.»

Die Tifosi trauten ihren Augen kaum, als das zweite freie Training zum Monaco-GP zu Ende war: Charles Leclerc Schnellster vor Carlos Sainz, zwei Ferrari auf den ersten beiden Plätzen – mamma mia!

Carlos Sainz beendete seinen Trainings-Donnerstag nur 0,112 Sekunden hinter Leclerc. Der Madrilene glaubt: «Ferrari wird langsam zu einer Bedrohung für die Top-Teams. Aber ob wir dieses Niveau halten können, muss sich am Samstagmittag zeigen, im dritten freien Training. Ein Strassenkurs wie Monte Carlo entwickelt sich immer markant, da kann sich noch viel ändern.»

«Am Donnerstag halten sich hier einige Fahrer immer etwas zurück, und dann kommt scheinbar wie aus dem Nichts eine superschnelle Runde – bei Lewis Hamilton haben wir das oft erlebt. Aber natürlich tut es gut, Ferrari da oben zu sehen, das ist ermutigend fürs ganze Team und ein klares Zeichen dafür, dass unser Auto nicht übel ist.»

Carlos Sainz sass zwei Jahre lang in einem McLaren, gleichzeitig gastierte die Formel 1 letztmals 2019 in Monte Carlo. Der WM-Sechste von 2019 und 2020 gibt zu: «Ich musste mich anpassen, einerseits an eine unterschiedliche Fahrzeugbalance, andererseits ans Fahren hier. Es war ganz wichtig, schrittweise Vertrauen in den Wagen aufzubauen, und das ist mir gelungen. Aber eigentlich hat alles auf Anhieb gepasst.» Der 26-Jährige hatte schon im ersten Training die zweitschnellste Zeit erzielt.





2. Training, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:11,684 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:11,796

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:12,074

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,081

05. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:12,107

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:12,379

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:12,498

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,708

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:12,746

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:12,982

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:13,065

12. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:13,175

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:13,195

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:13,199

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:13,257

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:13,509

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:13,593

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,407

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,416

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:14,829





1. Training, Monaco

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,487 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:12,606

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,648

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:12,929

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:12,995

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:13,131

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:13,236

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:13,732

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:13,746

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:14,081

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:14,090

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:14,106

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:14,205

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:14,268

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:14,281

16. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:14,320

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,616

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,801

19. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:14,840

20. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:19,618