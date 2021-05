Haas-Talent Pietro Fittipaldi: «Riesengrosse Ehre»

Haas-Reservist Pietro Fittipaldi bestreitet an diesem Wochenende sein Indy-500-Debüt. Der Enkel des zweifachen GP-Champions und zweimaligen Indy-500-Siegers Emerson Fittipaldi freut sich auf die ganz besondere Premiere.

Mit dem 13. Startplatz zur 105. Ausgabe des berühmten Indy 500 hat sich Haas-Reservist Pietro Fittipaldi nicht nur eine gute Ausgangslage für den Oval-Klassiker geschaffen. Der Enkel des zweifachen Formel-1-Champions Emerson Fittipaldi hat sich auch die Auszeichnung als «Fastest Rookie des Indy 500» gesichert.

In einem Interview auf der Teamseite von Haas erklärt der 24-Jährige: «Mein Name steht nun auf dieser speziellen Trophäe, auf der auch grosse Namen wie Michael Andretti und Jacques Villeneuve stehen. Es ist eine riesengrosse Ehre für mich, auf dem gleichen Pokal wie diese Rennfahrer-Legenden zu stehen.»

Er sei sehr aufgeregt, gesteht der Ersatzfahrers des US-Rennstalls, der für die Mannschaft von Dale Coyne Racing an den Start geht. «Ich verfolge das Indy 500 schon sehr lange mit, ich glaube, das erste Mal habe ich mir das Rennen 2006 angesehen, als mein Onkel Max Papis mitfuhr. Und seitdem habe ich es mir jedes Jahr angeschaut», erzählt der junge Fittipaldi.

«Für mich ist es das grösste Rennen der Welt, wer dieses für sich entscheidet, schreibt Geschichte, deshalb bin ich schon extrem gespannt und ich freue mich riesig auf den Start», schwärmt der in Miami geborene Rennfahrer. Er weiss: An einen Erfolg beim Indy 500 wird man sich noch sehr lange erinnern.

«Wenn man selbst dort fährt, wird einem klar, wie riesig das Rennen ist. Ich war in dem Jahr, in dem mein Onkel das Rennen fuhr, in der Startaufstellung zu Gast, und es waren 400.000 Menschen auf den Tribünen. Wenn dann alle aufstehen, sobald die Motoren starten, kann man die Vibrationen der Menge spüren. Ich war noch nie bei einem Rennen, bei dem so viele Leute gleichzeitig zuschauen», fügt Fittipaldi an.

In diesem Jahr werden aber nicht ganz so viele Fans auf den Tribünen sitzen. Vor Ort dürfen 135.000 Zuschauer das Rennen mitverfolgen. Der Startschuss fällt am morgigen Sonntag um 12.45 Uhr Ortszeit (18.45 Uhr MESZ). Davor gibt es die traditionelle Pre-Race-Show.

