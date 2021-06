Baku-GP im Fernsehen: Kampfansage von Mercedes

In Baku will Mercedes zurückschlagen, auch wenn Toto Wolff kein leichtes Spiel erwartet

Mercedes erlebte in Monaco ein schwieriges Rennen. Doch davon lässt sich die Weltmeister-Truppe nicht entmutigen «Solche Wochenenden stacheln uns an, es gleich erneut zu versuchen», erklärt Toto Wolff trotzig.

In Monte Carlo sammelte das Mercedes Team nur sieben WM-Punkte – dank Champion Lewis Hamilton, der als Siebter ins Ziel kam und die schnellste Rennrunde drehte. Sein Teamkollege Valtteri Bottas ging nach dem Boxenstopp-Desaster leer aus, nachdem er auf aussichtsreicher Position liegend zum Reifenwechsel abgebogen war.

Zum Vergleich: Die Rivalen von Red Bull Racing holten 30 Punkte mehr als die Weltmeister-Truppe von Toto Wolff und übernahmen damit die WM-Führung in der Team- und Fahrerwertung. Letztere führt nun Max Verstappen mit vier Zählern Vorsprung auf Titelverteidiger Hamilton. Bei der Konstrukteurswertung beträgt der Rückstand von Mercedes nur einen Punkt.

Mercedes-Motorsportdirektor Wolff lässt sich deshalb nicht aus der Ruhe bringen. Er erklärt: «Wochenenden wie das in Monaco stacheln uns an, es gleich erneut zu versuchen. In diesem Sport fällt dir nichts in den Schoss und genau deswegen lieben wir ihn so sehr. Wenn man nicht bei oder zumindest nahe an 100 Prozent ist, rächt es sich. Das ist uns bewusst.»

«Am Montagvormittag nach Monaco sah ich die gleiche Entschlossenheit wie nach unserer Rückkehr von den Testfahrten in Bahrain, und das hat mir gefallen«, erzählt der Wiener. «Wir haben das Wochenende genau analysiert, uns die harten Fragen gestellt und einige wichtige Lektionen gelernt. Ich wäre am liebsten schon am vergangenen Wochenende wieder beim nächsten Rennen gewesen», fügt er an.

Wolff weiss: «In Baku erwartet uns ein ganz anderer Strassenkurs als in Monaco, dennoch gehen wir davon aus, dass uns auch diesmal ein schwieriges Wochenende bevorsteht, das nicht besonders gut zu den Charakteristiken und Eigenschaften unseres Wagens passen dürfte.»

Deshalb prophezeit der 49-Jährige: «Red Bull Racing wird wieder stark sein, während sowohl Ferrari als auch McLaren kürzlich grosse Fortschritte erzielt haben. Wir müssen uns darauf konzentrieren, auf diesen Strecken, die für uns einen Sonderfall darstellen und unserem Auto nicht so sehr liegen, alles aus unseren Möglichkeiten herauszuholen und jede Chance zu ergreifen, die sich uns bietet.»

«Im Titelkampf wird es hin- und hergehen, was richtig spannend für die Formel 1 und uns ist. Wir erwarten auf den Strassen von Baku eine weitere Herausforderung und nach dem Ergebnis beim letzten Rennen sind wir entschlossener und motivierter denn je, in Baku zurückzuschlagen», fügt Wolff kämpferisch an. Wer live mitbekommen will, ob der Österreicher Recht behalten wird, findet hier die TV-Zeiten zum sechsten Rennwochenende der Saison.

