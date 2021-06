George Russell: «Schwierigste Kurve im WM-Kalender»

Williams-Pilot George Russell kann es kaum erwarten, auf dem Baku City Circuit auszurücken. Dennoch gesteht der junge Brite: «Ich habe gemischte Gefühle, wenn es um das Rennen in Baku geht.»

In der Formel 2 konnte George Russell in Baku bereits einen Rennsieg feiern: 2018 setzte sich der damalige ART-GP-Pilot im Sprintrennen auf dem Strassenkurs gegen die Konkurrenz durch und fuhr damit den ersten Saisonsieg ein, dem sechs weitere erste Plätze und der Gewinn des Formel-2-Titels folgen sollten.

Im Formel-1-Auto nahm der 23-Jährige aus Norfolk bisher erst einmal am Aserbaidschan-GP teil: 2019 beendete er den vierten Saisonlauf auf dem 15. Platz. 2020 fand das Rennen wegen der Corona-Pandemie nicht statt. Umso grösser ist die Vorfreude in diesem Jahr. «Ich freue mich auf das Rennen, das wieder auf einem Strassenkurs stattfindet, der aber eine ganz andere Charakteristik als die Piste von Monaco aufweist.»

«Es gibt viele harte Bremszonen, und die Mauern sind teilweise sehr nah, was es schwierig macht, in den Kurven ans Limit zu gehen», beschreibt der aktuelle WM-Siebzehnte, der in diesem Jahr noch keine Punkte sammeln konnte. «Man durchfährt auch die Altstadt mit der Passage an der Burg, diese umfasst die schwierigste Kurve im WM-Kalender. Es ist unglaublich eng und man kann an dieser Stelle der Strecke viel Zeit gewinnen, aber auch viel verlieren.»

«Ich habe gemischte Gefühle, wenn es um das Rennen in Baku geht», offenbart Russell daraufhin. «Denn es war immer eines meiner besten Pflaster, gleichzeitig hatte ich da nie viel Glück. Trotzdem freue ich mich natürlich aufs Rennwochenende und wir werden sehen, wie es laufen wird», macht sich der Williams-Pilot, der zum Mercedes-Fahrerkader gehört, Mut.

