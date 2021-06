F1-Reservist Daniil Kvyat: «Natürlich frustrierend»

Als Edelreservist für das Alpine Team muss sich Daniil Kvyat mit der Zuschauerrolle begnügen, während seine früheren GP-Gegner ihre Kämpfe austragen. Das ist nicht einfach, wie der Russe gesteht.

Seit dem Ende der Saison 2020 gehört Daniil Kvyat nicht mehr zum Red Bull-Schwesternteam AlphaTauri, für das er schon zu Toro Rosso-Zeiten auf Punktejagd gegangen war. Der 27-jährige Russe hilft stattdessen als Reservist, das Alpine Team voranzubringen. Dass er zum Zuschauen verdammt ist, während seine früheren GP-Rivalen weiter Gas geben und sich Rad-an-Rad-Duelle liefern, ist nicht einfach zu verkraften, wie der frühere GP-Stammfahrer im «F1 Nation»-Podcast gesteht.

«Nicht mitzufahren ist natürlich frustrierend, speziell wenn man die anderen Fahrer auf der Strecke sieht, die man in der Vergangenheit schon schlagen konnte«, seufzt der WM-Vierzehnte des vergangenen Jahres. «Aber so ist der Sport, es gibt 20 Cockpits und in diesem Jahr habe ich eine andere Rolle als früher.»

«Aber ich geniesse diese, denn ich kann auf eine andere Art und Weise zum Team-Erfolg beitragen», beteuert Kvyat gleichzeitig. «Natürlich sieht man diese Arbeit hinter den Kulissen nicht so sehr wie jene auf der Strecke. Aber es ist viel los», erzählt er. «Vor einigen Wochen testeten wir etwa die Reifen fürs nächste Jahr, das war nicht nur sehr brauchbar und interessant. Es war auch supercool, wieder in einem GP-Auto zu sitzen.»

Er sitze auch oft im Simulator, um die Alpine-Stammfahrer Fernando Alonso und Esteban Ocon zu unterstützen, erklärt der frühere Red Bull Racing-Fahrer. «Ich versuche einfach, meinen neuen Job auf die bestmögliche Art zu erledigen, ich gebe mein Bestes für das Team und es ist immer toll, seinen Beitrag zum Team-Erfolg beitragen zu können, auch wenn es nun auf eine etwas andere Art und Weise geschieht», fügt er an.

