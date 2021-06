Jenson Button: «Furchterregender als die Formel 1»

Jenson Button will wieder in der Extreme E mitfahren

GP-Veteran Jenson Button vergleicht die Extreme E mit der Formel 1 und kommt zum Schluss: Die neue Offroad-Serie ist furchterregender als die Königsklasse des Formelsports.

Der frühere GP-Star Jenson Button begnügt sich in der Extreme E Serie nicht nur mit der Rolle des Teambesitzers. Der Weltmeister von 2009 setzt sich auch selbst ans Steuer. Beim Saisonauftakt in Saudi-Arabien teilte er sich die Arbeit mit Mikaela Ahlin-Kottulinsky, doch bei der zweiten Runde in Senegal liess er Kevin Hansen für sein JBXE Team antreten.

Button will sich aber auch selbst wieder versuchen, wie er im «Reuters»-Interview erklärt. «Für mich geht es nur darum, möglichst viel zu lernen. Ich will mich selbst herausfordern und egal, wie furchterregend es auch sein mag, ich will trotzdem mit diesem Auto Rennen fahren», betont der 41-jährige Brite.

«In einem Formel-1-Auto kennt man die Grenzen», fährt Button fort. «Aber mit diesem Ding kannst du ganz leicht durch einen Busch schleudern. Vielleicht ist es okay, aber auf der anderen Seite könnte auch ein riesiger Felsbrocken sein. Es ist definitiv ein bisschen furchterregender als die Formel 1.»

Button ist überzeugt, dass die elektrische SUV-Serie, die an abgelegenen Orten Rennen fährt, die besonders vom Klimawandel betroffen sind, bei den Herstellern gut ankommen wird. «Ich denke, es werden noch mehr Hersteller einsteigen, ob das nächstes oder übernächstes Jahr passiert, weiss ich nicht. Das Ganze wird dann sehr schnell wachsen», sagt der 15-fache GP-Sieger.

