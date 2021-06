Kein Singapur-GP 2021: Formel 1 arbeitet an Plan B

Noch hat es die Formel 1 nicht offiziell bestätigt, aber wie 2020 wird es auch 2021 keinen Grossen Preis von Singapur geben. Vor dem Hintergrund von Reise-Beschränkungen weltweit kann der Nacht-GP nicht stattfinden.

Formel-1-CEO Stefano Domenicali hatte den Grand-Prix-Fans vor der Saison 2021 klargemacht: «Die Pandemie ist nicht vorbei. Wir müssen uns darauf gefasst machen, dass es weitere Absagen und Verschiebungen geben wird. Wir haben für jedes einzelne Rennen nicht nur einen Plan B, sondern auch einen Plan C und D.»

Bereits verschoben wurde der als Saisonstart gedachte Australien-GP, dazu später mehr, für geplante Rennen in China und Vietnam kehrte die Formel 1 in die Algarve und nach Imola zurück. Abgesagt ist Montreal, der Kanada-Ersatztermin in der Türkei konnte wegen steigender Corona-Fallzahlen auch nicht stattfinden, dafür wird Ende Juni und Anfang Juli zwei Mal auf dem Red Bull Ring gefahren.

Nun ist der nächste Plan B notwendig: Noch hat es Formel-1-CEO Stefano Domenicali nicht bestätigt, aber wie die BBC basierend auf Informationen aus Singapur berichtet, kann es auch 2021 den berühmten Nacht-GP im Stadtstaat nicht geben.

Die GP-Organisatoren haben in enger Zusammenarbeit mit den lokalen Gesundheitsbehörden die einzig richtige Entscheidung getroffen: Vor dem Hintergrund strenger Reise-Beschränkungen und Quarantäne-Regeln ist an die Austragung des Grand-Prix-Klassikers nicht zu denken.

Der Singapur-GP ist offiziell noch auf 3. Oktober angesetzt, eine Woche nach Sotschi und eine Woche vor Suzuka.



Eine Möglichkeit für Stefano Domenicali und seine Mitarbeiter ist der Ausbau des Programms in Europa für wegbrechende Übersee-Läufe, wie das auch 2020 getan wurde. Diskutiert wird ferner, zwei Mal in Folge auf dem Circuit of the Americas zu fahren – immer gesetzt den Fall, Corona-Situation und Vorschriften in den USA lassen dies überhaupt zu. Aus heutiger Sicht muss hinter alle WM-Läufe im Anschluss an Monza ein Fragezeichen gesetzt werden.



Japan kämpft derzeit gegen eine vierte Welle (Siebentages-Mittelwert: 3000 neue Ansteckungen pro Tag), längst sagt die Mehrheit des Volkes: Die Olympischen Sommerspiele (23. Juli bis 8. August) sollten nicht stattfinden dürfen.



Die Corona-Fallzahlen in Brasilien und Mexiko bleiben hoch, mit einer enormen Dunkelziffer. Brasilien meldete am 3. Juni mehr als 83.000 neue Fälle.



Der australische Premierminister Scott Morrison (53) meldete sich Mitte Mai so zu Wort: «Es ist komplett verfrüht, von einem Formel-1-Rennen im November 2021 oder einem Tennisturnier im Januar 2022 zu sprechen. Denn wir werden bis dahin unsere Schutzmassnahmen nicht lockern! Der Renn- und Tennis-Zirkus bewegen sich durch Länder, in welchen Corona nach wie vor ein enormes Problem ist. Das ist in Australien nicht so, also müssen wir unser Land um jeden Preis schützen.» Will heissen: Auch 2021 kein Grand Prix.



Die Organisatoren der WM-Läufe von Zandvoort in den Niederlanden (5. September) und Saudi-Arabien (5. Dezember) haben bereits angekündigt, was richtungsweisend ist: Eine Voraussetzung für Formel-1-Besucher wird darin bestehen, neben einem negativen Corona-Test, der nicht älter als 72 Stunden sein darf, eine zweimalige Schutzimpfung gegen Corona nachweisen zu können.



Formel-1-CEO Stefano Domenicali im Frühling prophetisch: «Die Situation ist nicht einfach, wir alle werden auch weiterhin grosse Flexibilität zeigen müssen.»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

20. Juni: Le Castellet, Frankreich

27. Juni: Spielberg, Österreich (GP Steiermark)

04. Juli: Spielberg, Österreich (GP Österreich)

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi