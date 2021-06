Sebastian Vettel (Aston Martin/15.): «Zu zögerlich»

Aston Martin-Teamchef Otmar Szafnauer hatte nach Rang 15 von Sebastian Vettel im ersten Baku-Training betont: «Wir sind die weichen Reifen noch nicht gefahren.» Aber Vettel blieb auf Platz 15 kleben.

GP-Sieger Johnny Herbert hat mir einmal gesagt: «Selbst für Ex-Racer wie uns ist es schwierig, die Leistungen der verschiedenen Piloten an einem Freitag einzuschätzen. Aber grundsätzlich gilt: Lieber am vorderen Tabellen-Ende stehen als im Mittelfeld vergraben zu sein.»

Also sehen wir uns mal an, wo Sebastian Vettel mit Aston Martin beim zweiten Training zum Aserbaidschan-GP gelandet ist – oha, Rang 15. Die gleiche Platzierung also wie am Morgen. Da hatte Teamchef Otmar Szafnauer die Gemüter noch beruhigt. «Das will überhaupt nichts heissen, denn wir sind mit den weichen Reifen noch gar nicht gefahren.»

Vettel, in Monaco hervorragender Fünfter, sagt nach seinem ersten Tag auf dem Baku City Circuit: «Grundsätzlich ist es auf einem Kurs wie Baku wichtig, dass du viel zum Fahren und dabei in einen guten Rhythmus kommst.» Also ganz ähnlich wie in Monaco. Aber damit hat sich’s dann mit den Gemeinsamkeiten.

Vettel weiter: «Wir haben es nicht geschafft, das Beste aus den Möglichkeiten der weichen Pirelli zu holen. Aber viele Leute hatten heute Probleme, als ihnen gelbe oder rote Flaggen gezeigt wurden, was gute Versuche vereitelt hat.»

«Ich mache mir für Samstag keine Sorgen. Es geht mehr darum, die Leistung für die eine schnelle Runde auf den Punkt zu bringen. Das haben wir noch nicht getan. Ich selber fand mich bei Quali-Versuchen noch zu zögerlich, im Dauerlauf war es besser.»



Vettels grüner Aston Martin war auch mal in der Auslaufzone zu entdecken, nach einem Verbremser. Seb grinst: «Lieber in der Auslaufzone als in der Mauer. Ich finde, die Piste hat sich stark entwickelt, am Anfang war sie nicht so ideal, das erklärt vielleicht auch den einen oder anderen Ausrutscher, zum Schluss war es ganz okay. Baku ist eine tückische Bahn. Du musst das notwendige Selbstvertrauen aufbauen, um richtig schnell zu fahren und diesen Speed im richtigen Moment zeigen. Das ist uns noch nicht gelungen.»



«Gut ist: Wir sind viel zum Fahren gekommen und haben eine ziemlich genaue Vorstellung davon, wie wir am Samstag mehr aus dem Wagen holen wollen.»





2. Training, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:42,115 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:42,216

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:42,243

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:42,436

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:42,534

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:42,693

07. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:42,941

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:43,018

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:43,020

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:43,130

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:43,156

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:43,220

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:43,298

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:43,812

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:43,881

16. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:44,184

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:44,557

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:45,563

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:46,095

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:46,983





1. Training, Baku

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:43,184 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:43,227

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:43,521

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:43,630

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:43,732

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:43,757

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:43,893

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:43,996

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:44,777

10. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:44,891

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:44,943

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:45,092

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:45,234

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:45,384

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:45,415

16. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:45,446

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:45,452

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:45,774

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:46,899

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:46,945