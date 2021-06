Pierre Gasly (AlphaTauri/3.): Der Chaos-GP-Spezialist

Der Franzose Pierre Gasly ist der Spezialist für die chaotischen Grands Prix: Zweiter in Brasilien 2019, Sieger in Monza 2020, nun Dritter in Baku 2021. Gasly: «Das war der reine Wahnsinn!»

So langsam wird das zur Gewohnheit: Wenn wir in der Königsklasse über einen chaotischen Grand Prix staunen, dann ist die Chance am Ende den Franzosen Pierre Gasly auf dem Siegerpodest antreffen.

Grosser Preis von Brasilien 2019 in Interlagos: Chaos-GP, Gasly wird für Toro Rosso verblüffender Zweiter hinter Max Verstappen, Doppelsieg für die Red Bull-Delegation.

Grosser Preis von Italien 2020 in Monza: Wieder Turbulenz, Rennabbruch, nach den Neustart behält Gasly die Nerven und gewinnt für das nunmehr AlphaTauri genannte Team sensationell den Traditions-GP.

Grosser Preis von Aserbaidschan 2021 in Baku: Erneut ein unterbrochenes Rennen, Gasly lässt gegen Charles Leclerc nichts anbrennen und holt hinter Sieger Sergio Pérez und Weltmeister Sebastian Vettel einen tollen dritten Platz.

Gasly rückt damit in der WM auf den achten Rang hoch und kann sein Glück kaum fassen: «Das war unglaublich, das war der reine Wahnsinn! Ich weiss fast nicht, was ich sagen soll. Diese letzten zwei Runden waren die vielleicht intensivsten meiner Formel-1-Karriere.»



«Wir hatten das ganze Wochenende über ein starkes Auto, wie mein vierter Startplatz bewiesen hat. Auch in den freien Trainings zuvor konnten wir zeigen – der Speed hier ist kein Zufall, der ist echt. Natürlich hoffte ich, dass ich das in ein gutes Rennergebnis umsetzen kann, aber nur insgeheim hatte ich gehofft, je nach Verlauf des Grand Prix vielleicht auf dem Siegerpodest stehen zu dürfen.»



Das grösste Problem von Gasly: «Wir hatten einen Leistungsverlust unter Volllast. In den kurvigen Teilen der Strecke war alles okay, aber in den Vollgaspassagen verlor ich viel Zeit. Das Team versuchte, mit mit anderen Motoreinstellungen zu helfen. Aber gegen Charles Leclerc auf der Geraden war ich Freiwild. Zum Glück konnte ich im engen Teil zurückschlagen. Es wurde ziemlich eng, und zwei Mal sah ich mich schon in einer Mauer, aber zum Glück ging alles gut.»



«Das mit den chaotischen Grands Prix ist schon witzig, und jetzt habe ich die Podestplatzsammlung komplett, einmal Sieger, einmal Zweiter, einmal Dritter.»



«Dazu musste ich aber gegen Charles ziemlich die Ellenbogen ausfahren, das ist mir gelungen, und letztlich war dies dann die Entscheidung zum dritten Platz.»



«Die ganze AlphaTauri-Truppe darf wirklich stolz sein auf ihre Arbeit, denn mit Yuki auf Rang 7 haben wir ein tolles Mannschaftsergebnis eingefahren.»



AlphaTauri-Honda nimmt damit gegenwärtig den fünften Platz in der Konstrukteurs-Meisterschaft ein.





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:39:40,034h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,421 sec

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +2,865

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,995

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,918

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +6,604

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +7,063

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +7,936

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +9,132

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,021

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,727

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11,748

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +14,018

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +14,615

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +17,789

16. Nicholas Latifi* (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +13,052

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Getriebe

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Reifenschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Reifenschaden

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Motor

*10-sec-Stop-and-Go-Strafe in 30-Sek-Zeitstrafe umgewandelt (Boxengasse während der Gelbphase nicht genutzt)

WM-Stand nach 6 von 22 Rennen

Fahrer

01. Verstappen 105 Punkte

02. Hamilton 101

03. Pérez 69

04. Norris 66

05. Leclerc 52

06. Bottas 47

07. Sainz 42

08. Gasly 31

09. Vettel 28

10. Ricciardo 26

11. Alonso 13

12. Ocon 12

13. Stroll 9

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Schumacher 0

18. Russell 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

01. Red Bull Racing 174 Punkte

02. Mercedes 148

03. Ferrari 94

04. McLaren 92

05. AlphaTauri 39

06. Aston Martin 37

07. Alpine 25

08. Alfa Romeo 2

09. Haas 0

10. Williams 0