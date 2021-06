Mercedes-Benz in Baku: Auch punkto Strategie versagt?

Mercedes-Teamchef Toto Wolff führt die Probleme von Bottas und Hamilton in Baku vorwiegend auf die Reifen zurück. Aber haben die Dauer-Weltmeister in Aserbaidschan auch punkto Strategie versagt?

Champion Lewis Hamilton meldete sich nach den ersten Reifenwechseln im Aserbaidschan-GP am Funk. Er wollte nicht verstehen, wie er auf einmal hinter den Autos von Red Bull Racing-Honda liegen konnte. Später monierte der Engländer am Funk, dass er den RBR-Rennern nicht dichtauf folgen könne und überhaupt zu langsam sei.

Sehen wir vom wohldokumentierten späteren Kapitalverbremser des 98fachen GP-Siegers ab, abgesehen auch von Problemen, die Reifen ins beste Betriebsfenster zu bringen, wie es Mercedes-Teamchef Toto Wolff beschrieben hat: Viele Fans stellten in Foren zur Diskussion, ob Mercedes nicht vielleicht auch taktisch versagt habe.

Mercedes-Technikchef Mike Elliott stellt klar: «Wir haben nach einer Möglichkeit zum Boxenstopp gesucht, um sicherzustellen, dass wir nicht unterschnitten werden. Daher kamen wir in Runde 11 herein. Das Team wartete zudem, bis sich das Rennen so entwickelte, dass man nach dem Stopp nicht mehr hinter einem langsameren Auto herauskommen würde. Wir suchten also eine Lücke. Diese Lücke bot sich in Runde 11 an, und diese Chance mussten wir nutzen.»

Der Engländer weiter: «Wenn wir länger auf der Bahn geblieben wären, so hätten wir Red Bull Racing die Möglichkeit gegeben, einen Undercut gegen uns zu versuchen. Im Fernsehen sah es vielleicht danach aus, als ob ein Overcut die bessere Lösung gewesen wäre, also länger auf der Bahn zu bleiben als die Gegner, aber in Wirklichkeit war der Undercut die schnellste Lösung.»



Zurück zur Frage von Hamilton, wieso er nun hinter beiden RBR-Autos liegen könne. Das lag zunächst an einem mässigen Boxenstopp von Mercedes, der mit 4,6 Sekunden mehr als zweieinhalb Sekunden langsamer war als bei Max Verstappen. Der Stopp an sich war schon nicht der schnellste, zudem musste Hamilton etwas warten, weil in der Boxengasse Pierre Gasly gefahren kam.



Der Rückfall lag zum Anderen auch an einer eher bescheidenen ersten Runde von Hamilton nach dem Stopp. Die war rund vier Sekunden langsamer als jene von Verstappen und zwei Sekunden langsamer als jene von Sergio Pérez.



Nochmals Mike Elliott: «Wir waren letztlich nicht schnell genug. Wir hatten zu starke Probleme mit dem Abbau der weichen Walzen, und das Tempo auf den harten Pirelli war auch nicht gut genug. Es hat daher keine Rolle gespielt, für welchen Weg wir uns entschieden haben. Wir haben die Option gewählt, die in der Theorie die bessere hätte sein sollen. Aber es hätte mit keiner Vorgehensweise gereicht gegen Red Bull Racing.»





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:39:40,034h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,421 sec

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +2,865

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,995

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,918

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +6,604

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +7,063

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +7,936

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +9,132

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,021

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,727

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11,748

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +14,018

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +14,615

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +17,789

16. Nicholas Latifi* (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +13,052

*10-sec-Stop-and-Go-Strafe in 30-Sek-Zeitstrafe umgewandelt (Boxengasse während der Gelbphase nicht genutzt)

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Getriebedefekt

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Reifenschaden, Unfall

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Reifenschaden, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Motordefekt

WM-Stand nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 105 Punkte

02. Hamilton 101

03. Pérez 69

04. Norris 66

05. Leclerc 52

06. Bottas 47

07. Sainz 42

08. Gasly 31

09. Vettel 28

10. Ricciardo 26

11. Alonso 13

12. Ocon 12

13. Stroll 9

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Schumacher 0

18. Russell 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteurs-Meisterschaft

01. Red Bull Racing 174 Punkte

02. Mercedes 148

03. Ferrari 94

04. McLaren 92

05. AlphaTauri 39

06. Aston Martin 37

07. Alpine 25

08. Alfa Romeo 2

09. Haas 0

10. Williams 0