Max Verstappen (1.): «Noch keine Punkte geholt»

Red Bull Racing-Star Max Verstappen eroberte auf dem Circuit Paul Ricard die Pole. «Bisher war es ein positives Wochenende auf einer Strecke, die in der Vergangenheit nicht unser bestes Pflaster war», freute er sich.

Für Max Verstappen endete das siebte Qualifying der Formel-1-Saison nach Wunsch: Der 23-Jährige schaffte die 5,842 km in 1:29,990 min und schnappte sich die Pole vor Lewis Hamilton und Valtteri Bottas. Sein Teamkollege Sergio Pérez komplettiert die zweite Startreihe neben dem Finnen. Der Polesetter freute sich nach getaner Arbeit: «Bisher war es ein wirklich positives Wochenende auf einer Strecke, die bisher nicht unser bestes Pflaster war.»

Der Niederländer mahnte aber auch: «Heute haben wir noch kein Punkte geholt, wir hatten einen grossartigen Tag, aber morgen müssen wir die Arbeit beenden und die 25 Punkte holen, die wir in Baku durch den Reifenschaden verloren haben. Aber das Auto hat sich im zweiten Training im Renntrimm gut angefühlt, und ich freue mich aufs Rennen.»

Hamilton, dem am Ende 0,258 sec auf die Pole-Zeit fehlten, gestand: «Es war bisher ein wirklich hartes Wochenende, nicht körperlich, aber mental, es war nicht einfach das Auto richtig abzustimmen. Ich habe seit dem ersten Training unglaublich viele Änderungen durchprobiert und am Ende haben wir etwas Ähnliches wie am Anfang gehabt. Ich war ganz generell das ganze bisherige Wochenende nicht glücklich mit dem Auto.»

Der siebenfache Weltmeister verpasste es trotzdem nicht, seinem Titelrivalen zu gratulieren: «Herzlichen Glückwunsch an Max, sie haben hier einen unglaublichen Job geleistet und waren unfassbar schnell. Dieses Wochenende haben sie einen neuen Motor und sie sind auf den Geraden schnell unterwegs, es wird also ein super Kampf.»

Sein Teamkollege Bottas erklärte seinerseits: «Das war sicherlich ein besseres Wochenende bisher als beim letzten Mal. Der Speed war da und wir konnten schon am Freitag sehen, dass es gegen Red Bull Racing eng werden würde. Und das war heute auch so. Beim letzten Run im Q3 hatte ich nicht das Gefühl, dass noch viel mehr möglich gewesen wäre, aber natürlich kann ich nicht allzu glücklich mit dem dritten Platz sein, da es sonst ein sehr starkes Wochenende war.»

Qualifying Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:29,990

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:30,248

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30,376

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30,445

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:30,840

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,868

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:30,987

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:31,252

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:31,340

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:31,382

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,736

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:31,767

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,813

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:32,065

15. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,942 (Unfall)

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:33,062

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:33,354

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,554

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 2:12,584

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, ohne Zeit (Unfall)