Mercedes: Bottas oder Russell? Entscheidung vertagt

Wer fährt 2022 an der Seite von Lewis Hamilton für Mercedes-Benz? Valtteri Bottas oder George Russell? Die Fahrer hätten diese Frage gerne bis August beantwortet, aber das wird nicht passieren.

Vor kurzem wurde Mercedes-Junior George Russell gefragt, was Stand der Dinge sei in Sachen potenzielles Cockpit 2022 an der Seite von Lewis Hamilton, als Nachfolger von Valtteri Bottas. Der 23jährige Engländer gab zur Antwort: «Ich habe mich mit Toto noch nicht unterhalten. Aber meine Einstellung ist, das alles so bald als möglich unter Dach und Fach zu bringen. Das ist im Interesse aller. Spätestens bis zum Ende der Sommerpause muss das erledigt sein.» Das wäre Ende August.

Darauf kann Russell lange warten, denn Mercedes-Teamchef Toto Wolff schlägt ganz andere Töne an. In Le Castellet sagt der Wiener auf die Frage, wann wir mit Neuigkeiten rechnen sollten: «Im kommenden Winter, denke ich. Aber ich kann nicht sagen, ob es Dezember, Januar oder Februar sein wird.»

Auf die Nachfrage, ob das nicht eine etwas lange Zeit sei, fügt Wolff hinzu: «Eine so späte Entscheidung ist möglich, weil wir unseren Fahrern gegenüber immer loyal gewesen sind.»

Zwischen den Worten klingt hier durch: Toto Wolff wird es sich sehr gründlich überlegen, den bewährten Bottas durch den jungen Russell zu ersetzen.



Nico Rosberg, 2016 mit Mercedes Formel-1-Weltmeister geworden, sagte als Sky-Experte zu diesem Thema: «Aus Sicht des Fans wäre es gewiss faszinierend, einen anderen Fahrer im zweiten Mercedes zu haben; einen, der Lewis tüchtig unter Druck setzen kann; einen, der die Zukunft repräsentiert und Hamilton eines Tages als Nummer 1 bei Mercedes ersetzt.»



Toto Wolff auf die Frage, was der neunfache GP-Sieger Bottas tun müsse, um sein Cockpit zu konservieren: «Am Samstag und Sonntag schnell fahren. Wenn ihm das gelingt, dann bringt er sich in eine ausgezeichnete Verhandlungsposition. Klar denken wir über frisches Blut nach, aber das ist nicht der zentrale Punkt für uns. Wir streben gleichbleibend hohe Konkurrenzfähigkeit an. Besonders in einem schwierigen Jahr brauchen wir zwei Fahrer, von welchen wir wissen, dass wir uns auf sie verlassen können. Wenn ein Pilot Schwierigkeiten hat, muss der Andere in der Lage sein, die Kastanien aus dem Feuer zu holen.»





