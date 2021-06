Frankreich-GP im Fernsehen: Wer legt am stärksten zu?

Nachdem Red Bull Racing-Star Max Verstappen am Trainingsfreitag in Le Castellet nur ganz knapp der Schnellste geblieben war, erwartet Mercedes-Pilot Valtteri Bottas einen engen Spitzenkampf.

In der ersten Trainingsstunde auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet hatte Valtteri Bottas die Nase noch klar vorn. Der Mercedes-Pilot blieb mehr als drei Zehntel schneller als sein Teamkollege Lewis Hamilton, Red Bull Racing-Star Max Verstappen, der die drittschnellste Runde drehte, fehlten gar mehr als vier Zehntel auf die erste Bestmarke des Frankreich-Wochenendes.

Am Nachmittag blieb aber der Niederländer der Schnellste, wenn auch nur knapp. Denn Bottas war auf seinem Umlauf nur acht Tausendstel langsamer unterwegs. Hamiltons Rückstand betrug hingegen bereits zweieinhalb Zehntel. «Zwischen Red Bull Racing und uns wird es eng», kommt der Finne wenig überraschend zum Schluss.

Und mit Blick auf die Konkurrenz aus Milton Keynes betont er: «Ich bin sicher, dass sie noch viel nachlegen können, aber das gilt auch für uns.» Grundsätzlich habe er ein viel besseres Gefühl als noch beim Strassenrennen in Aserbaidschan, erklärt er selbstbewusst.

«Wir sind gut in das Wochenende gestartet, alles fühlte sich okay an und das Auto war bislang schnell. Die Balance ist gut, die Reifen funktionieren ebenfalls gut und ich habe Vertrauen ins Auto. Das ist der grösste Unterschied zu Baku», schildert Bottas.

Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin erzählte nach getaner Arbeit: «Wir hatten heute alle Hände voll zu tun, denn wir haben sowohl Ausfahrten mit wenig Sprit als auch Longruns unternommen. Wir haben ein vernünftiges Tempo und hatten weniger Mühe als noch in Baku und Monte Carlo, eine schnelle Runde hinzulegen.»

Zufrieden sei man allerdings noch nicht, deshalb habe man alle Hände voll zu tun, mahnte der 47-Jährige gleichzeitig. Wer wissen will, welcher Rennstall über Nacht die grössten Fortschritte erzielen konnte und wer sich im Kampf um die Pole durchsetzt, kann das Geschehen im Fernsehen mitverfolgen. Die entsprechenden Sendezeiten gibt’s hier.

Frankreich-GP im Fernsehen

