Nico Rosberg: Wieso Bottas schneller ist als Hamilton

Valtteri Bottas hat in allen drei freien Trainings zum Grossen Preis von Frankreich Team-Leader Lewis Hamilton abgehängt. Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg glaubt zu wissen, woran das liegt.

Nach der jämmerlichen Darbietung von Valtteri Bottas in Baku schlägt der Finne zurück: Schneller als Hamilton im ersten Training, schneller im zweiten, schneller auch im dritten. Natürlich liegt es auf der Hand, dass dazu Fragen bezüglich des Chassis aufgetaucht sind.

Denn Mercedes hat in Sachen Fahrerzellen umgestellt: Bottas hat in Le Castellet jenes Chassis Nummer 6 übernommen, das bis inklusive Baku von Lewis Hamilton bewegt worden war. Hamilton sitzt in Chassis Nummer 4, dass in Monaco und Aserbaidschan von Bottas pilotiert wurde.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff betont, dass solche Chassiswechsel bei den Dauer-Weltmeistern zum normalen Vorgehen gehören und das normalerweise keiner Bemerkung wert sei. Natürlich sind beide Chassis identisch. Aber vielleicht spielt hier die Psychologie eine wichtige Rolle: Bottas nach dem Tiefschlag von Monaco (Podestplatz futsch wegen einer abgeschliffenen Radmutter) und seiner unterirdischen Leistung in Baku ins erfolgreiche Chassis von Lewis zu setzen, kann in Sachen Motivation gewiss nicht geschadet haben.

Der langjährige Formel-1-Pilot Nico Rosberg, 2016 mit Mercedes Weltmeister geworden, sagt in Le Castellet als GP-Experte von Sky: «Mich haben die Rundenzeiten bislang verblüfft, denn dies ist eine Mercedes-Strecke. Und nun hat Max Verstappen im dritten freien Training eine tolle Bestzeit hingelegt, Max ist nur so geflogen.» Vor dem Abschlusstraining auf dem Circuit Paul Ricard witterte der 23fache GP-Sieger: «Red Bull Racing hat es geschafft, mit einem flacheren Flügel zu fahren, für mehr Top-Speed, dabei aber die tollen Kurven-Tempi nicht zu kompromittieren. Es wird spannend sein zu sehen, ob andere Teams das Gleiche versuchen.»

Nico weiter: «Monte Carlo und Baku sind unübliche Rennstrecken, nun aber geht es auf herkömmlichen Pisten weiter, also Le Castellet und dann auf dem Red Bull Ring. In Monaco und Aserbaidschan hatte Red Bull Racing die Oberhand, und es wird überaus interessant sein zu sehen, wie das hier auf einer – in Anführungszeichen – normalen Rennstrecke weitergeht. Das ist eine wichtige Standortbestimmung für Red Bull Racing.»



«Aber natürlich hat auch die Bahn von Le Castellet ihre Besonderheiten. Es ist ziemlich warm, die Reifen neigen zum Überhitzen, vor allem an der Vorderachse, der kritische Reifen ist vorne links. Darauf muss man sich einstellen können.»



Und was ist nun mit dem Chassis? Nico Rosberg sagt: «Bottas zeigte in den freien Trainings tollen Speed, und vielleicht gibt es eben doch einen Grund, wieso er nun im früheren Wagen von Lewis zu alter Form zurückgefunden hat.»





3. Training, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:31,300 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:32,047

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:32,195

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:32,238

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32,266

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,336

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:32,624

08. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:32,681

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,707

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,759

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:32,820

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:33,017

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:32,051

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:33,200

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:33,328

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:33,364

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:33,424

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:33,584

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:34,143

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:34,642





2. Training, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:32,872 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:32,880

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33,125

04. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:33,340

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:33,550

06. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:33,685

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:33,696

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:33,698

09. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:33,786

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:33,822

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:33,831

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:33,921

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:33,955

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:34,079

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:34,447

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:34,632

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,266

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,331

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:37,512

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,551





1. Training, Le Castellet

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:33,448 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33,783

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:33,880

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34,193

05. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:34,329

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:34,644

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:34,693

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:34,699

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:34,707

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:34,847

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:34,950

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:35,116

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:35,135

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,275

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,289

16. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:35,342

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,612

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,651

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:37,329

20. Roy Nissany (IL), Williams FW43B-Mercedes, 1:37,881