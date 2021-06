Christian Horner baff: «Von Mercedes nie gesehen»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner wundert sich in Le Castellet über das Vorgehen der WM-Rivalen: «So etwas haben wir in den vergangenen Jahren von Mercedes-Benz nie gesehen.»

Die Formel-1-WM 2021 ist auf 23 Rennen ausgelegt, kein Mensch kann heute sagen, wie viele Grands Prix es am Ende wirklich werden. Denn der Coronavirus hält viele Teile der Welt noch immer im Würgegriff. Formel-1-CEO Stefano Domenicali hat erklärt, für jeden geplanten WM-Lauf einen Plan B, C und D zu haben, aber auch der Italiener kann nicht wissen, wie viele Rennen wir letztlich haben werden.

Das alles macht für die Rennställe die Einteilung der Antriebseinheiten zu einer Gleichung mit ungemütlich vielen Unbekannten. Mercedes und Ferrari hatten im Rahmen des Aserbaidschan-GP von Baku mit frischen Triebwerken nachgelegt – also das Werks-Team mit Hamilton und Bottas, dazu Williams, Aston Martin und McLaren (Mercedes-Triebwerke), sowie das Werks-Team der Italiener mit Leclerc und Sainz, dazu Alfa Romeo und Haas (Ferrari-Triebwerke).

Zur Erinnerung, eine moderne Antriebs-Einheit der Formel 1 ist reglementarisch in sieben Elemente geteilt:

– V6-Verbrennungsmotor

– Turbolader

– MGU-H («motor generator unit – heat»; also der Generator für jene Energie, die beim Turbolader gesammelt wird)

– MGU-K («motor generator unit – kinetic»; also der Generator für die kinetische Energie, die beim Bremsen gesammelt wird)

– Batterie-Paket

– Kontroll-Elektronik

– Auspuff



Erlaubt sind pro Fahrer und Saison:



3 Verbrennungsmotoren

3 Turbolader

3 MGU-H

3 MGU-K

2 Batterien

2 Steuereinheiten

8 Auspuffanlagen



Dies bedeutete in Bezug auf das WM-Duell zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton: Der Niederländer fuhr in Aserbaidschan mit älterem Honda-Motor gegen den Briten. In Frankreich hat dann seinerseits Honda nachgelegt, mit frischen Antriebseinheiten für Max Verstappen und Sergio Pérez von Red Bull Racing sowie für Pierre Gasly und Yuki Tsunoda von AlphaTauri.



Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner wundert sich in Le Castellet über das Vorgehen der WM-Rivalen: «So etwas haben wir in den vergangenen Jahren von Mercedes-Benz nie gesehen. Normalerweise setzte Mercedes die Motoren von allen Herstellern am längsten ein.»



Der Engländer wittert: «Möglicherweise ist der Abbau dort grösser als erwartet. Was uns angeht, so liegen wir im eigenen Einsatzplan. Das Schwierigste ist es abzuschätzen, wie viele Rennen wir haben werden. Ich gehe davon aus, dass alle Teams zum Schluss der Saison auf das eine oder andere Hindernis stossen, was den Einsatz der Motoren angeht.»



Will heissen: Die Rennställe werden mehr Motorenteile brauchen als erlaubt, und Strafversetzungen werden der Weltmeisterschaft noch mehr Spannung verleihen.





2. Training, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:32,872 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:32,880

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33,125

04. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:33,340

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:33,550

06. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:33,685

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:33,696

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:33,698

09. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:33,786

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:33,822

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:33,831

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:33,921

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:33,955

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:34,079

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:34,447

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:34,632

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,266

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,331

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:37,512

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,551





1. Training, Le Castellet

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:33,448 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33,783

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:33,880

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34,193

05. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:34,329

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:34,644

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:34,693

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:34,699

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:34,707

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:34,847

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:34,950

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:35,116

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:35,135

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,275

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,289

16. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:35,342

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,612

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,651

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:37,329

20. Roy Nissany (IL), Williams FW43B-Mercedes, 1:37,881