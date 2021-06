Sergio Pérez (12.): «Wir sind besser als es aussieht»

Baku-Sieger Sergio Pérez blieb im 2. Training in Le Castellet etwas mehr als eine Sekunde langsamer als sein Red Bull Racing-Teamkollege Max Verstappen. Der Mexikaner erklärt, warum er trotzdem zuversichtlich ist.

In der ersten Trainingsstunde auf dem Circuit Paul Ricard war Sergio «Checo» Pérez noch der Viertschnellste. Der Mexikaner reihte sich damit in der ersten Zeitenliste direkt hinter seinem Red Bull Racing-Stallgefährten Max Verstappen ein, der auf seiner schnellsten FP1-Runde 0,313 sec schneller als der Baku-Sieger blieb.

In der zweiten Session brannte der schnelle Niederländer mit 1:32,872 min die Tagesbestzeit in den heissen Asphalt, während Checo sogar die Top-10 verpasste. Der 31-Jährige aus Guadalajara musste sich mit mehr als einer Sekunde Rückstand auf seinen Teamkollegen und dem zwölften Platz auf der Zeitenliste begnügen.

«Ich hatte keine gute Runde auf den weichen Reifen, weil ich keine freie Fahrt hatte. Ausserdem haben wir uns wohl mit einigen Änderungen, die wir am Auto vorgenommen haben, in die falsche Richtung bewegt», seufzte Pérez nach den zwei Trainingsstunden. Er betonte aber auch gleich: «Ich glaube nicht, dass wir so schlecht sind, wir sind besser, als es auf dem Papier aussieht.»

«Max hatte einen guten Tag und ein gutes Tempo und ich denke, wenn wir über Nacht ein paar Fortschritte erzielen können, dann werden wir es auch schaffen, im Qualifying bei der Musik zu sein.. Es ist eine ganz andere Strecke als Baku, aber wir nehmen den Schwung von dort mit und wir lernen unser Auto auch immer besser kennen. Es gibt also viel Positives, das wir mitnehmen können», fügte der zweifache GP-Sieger an.

2. Training, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:32,872 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:32,880

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33,125

04. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:33,340

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:33,550

06. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:33,685

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:33,696

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:33,698

09. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:33,786

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:33,822

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:33,831

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:33,921

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:33,955

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:34,079

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:34,447

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:34,632

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,266

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,331

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:37,512

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,551

1. Training, Le Castellet

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:33,448 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33,783

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:33,880

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34,193

05. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:34,329

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:34,644

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:34,693

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:34,699

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:34,707

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:34,847

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:34,950

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:35,116

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:35,135

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,275

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,289

16. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:35,342

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,612

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,651

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:37,329

20. Roy Nissany (IL), Williams FW43B-Mercedes, 1:37,881