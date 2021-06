Mick Schumacher: Problem verkürzte Trainingsfreitag

Haas-Rookie Mick Schumacher erlebte keinen reibungslosen Auftakt ins siebte Rennwochenende des Jahres. Der Deutsche wurde durch die Technik eingebremst und drehte deshalb nur 38 Runden.

Bereits auf seiner ersten FP1-Runde auf dem Circuit Paul Ricard erlebte Mick Schumacher eine Schrecksekunde. Der Formel-1-Rookie verlor in der dritten Kurve die Kontrolle über seinen Haas-Renner und berührte beim Abflug die Mauer. Dennoch konnte der junge Deutsche aus eigener Kraft an die Box zurückkehren.

Haas-Teamchef Günther Steiner offenbarte bei «ServusTV», dass es ein Problem bei der Programmierung der Hinterradbremse gegeben hatte. Später betonte der Südtiroler aber zufrieden: «Abgesehen von Micks Zeitverlust lief alles nach Plan. Natürlich kann man nie genug Runden drehen, deshalb versuchen wir, das Beste aus den zwei Trainingsstunden und den zur Verfügung stehenden Reifen zu machen.»

Mick Schumacher, der dennoch 38 Umläufe auf der 5,842 km langen Piste schaffe und am Ende Platz 19 belegte, fasste seinerseits zusammen: «Im ersten Training hatten wir leider ein paar Probleme, die dazu führten, dass wir nicht so viele Runden fahren konnten, wie wir wollten. Im FP2 schafften wir dann aber das, was wir uns vorgenommen hatten. Das war positiv und wir haben die Strecke im Vergleich zur ersten Session noch besser kennengelernt.»

«Jetzt geht es nur noch darum, alle Dinge zu optimieren und zu versuchen, uns in den Bereichen zu verbessern, die wir brauchen», weiss der 22-Jährige, der sowohl mit den Reifentemperaturen sowie den neuen Vorgaben zum Reifendruck zu kämpfen hatte. «Das macht es vor allem in den Longruns etwas schwieriger, die Reifen am Leben zu halten», berichtete er.

2. Training, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:32,872 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:32,880

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33,125

04. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:33,340

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:33,550

06. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:33,685

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:33,696

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:33,698

09. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:33,786

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:33,822

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:33,831

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:33,921

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:33,955

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:34,079

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:34,447

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:34,632

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,266

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,331

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:37,512

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,551