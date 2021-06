Ferrari-Junior Mick Schumacher: Vertrauen dahin

In Baku kam es fast zu einer Highspeed-Kollision zwischen den Haas-Piloten Nikita Mazepin und Mick Schumacher. In Frankreich gab es wieder Zoff. Eine Aussage des Deutschen zeigt: Das Vertrauen scheint dahin.

War’s das mit einer gesunden Beziehung der Haas-Fahrer? Denn nach einem haarsträubenden Manöver in Baku zeigte Nikita Mazepin auch in Frankreich, dass er gegen Mick Schumacher gnadenlos aufs Ganze geht.

Rückblende: Haas-Fahrer Mick Schumacher war in Baku fuchsteufelswild. Als er seinen Stallgefährten Nikita Mazepin attackierte, zog der sein Auto rüber. Mick am Funk: «Was zum Teufel war das? Will er uns umbringen?» Von den TV-Kameras ignoriert lieferten sich die beiden Haas-Fahrer Nikita Mazepin und Mick Schumacher einen Sprint zur Zielflagge, und der Deutsche legte sich den Moskauer ideal zurecht, um ihn aus dem Windschatten heraus zu überholen. Aber als Mick auf der rechten Seite ansetzte, machte Mazepin eine kurze Lenkbewegung nach rechts – nicht auszudenken, was passiert wäre, hätten sich hier bei 350 km/h Räder getroffen.

Micks Onkel Ralf Schumacher war entsetzt. Der sechsfache GP-Sieger und heutige GP-Experte der deutschen Sky sagt: «Dieses Zucken von Mazepin beim Überholmanöver von Mick geht gar nicht. Wir reden hier von Geschwindigkeiten jenseits von 300 Kilometern pro Stunde. So etwas ist lebensgefährlich!»

Mick Schumacher sagte auf eine Frage von SPEEDWEEK.com: «Ein wenig Vertrauen ist schon weg. Denn ich weiss ehrlich gesagt nicht, was ich das nächste Mal von Mazepin erwarten soll.»

Das haben wir dann in Frankreich erlebt: Zu Beginn des Rennens kam es zwischen den beiden Haas-Teamkollegen beinahe zum Crash, als Schumacher von dem Russen in die Auslaufzone gedrängt wurde. Mick enttäuscht: «Das musste nicht sein. So wie es aussieht, macht er sein Ding und ich mache eben meins.» Das lässt Anklingen – das gegenseitige Vertrauen ist dahin.



Nochmals Ralf Schumacher: «Urlaub werden die beiden wohl keinen miteinander machen. Ich kann mir das alles nur so vorstellen, dass Nikita überfordert ist. Es ist nur deshalb nichts passiert, weil Mick in den Spiegel schaute, sonst wären beide draussen gewesen.»



Mick Schumacher hat schon viel Red Bull Ring-Erfahrung: «Ich bin hier mit einigen Einsitzern gefahren. Ich hatte sogar meinen ersten Monosposto-Crash hier und haben mir einen gebrochenen Daumen eingehandelt. Das ändert nichts daran, dass ich sehr gerne hier fahre.»





Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:27:26,842 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,904 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +8,811

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +14,618

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:04,032 min

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:15,857

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:16,596

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:17,695

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:19,666

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:31,946

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:39,337

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde





WM-Stand nach 7 von 23 Rennen

Fahrer

01. Verstappen 131 Punkte

02. Hamilton 119

03. Pérez 84

04. Norris 76

05. Bottas 59

06. Leclerc 52

07. Sainz 42

08. Gasly 37

09. Ricciardo 34

10. Vettel 30

11. Alonso 17

12. Ocon 12

13. Stroll 10

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

01. Red Bull Racing 215

02. Mercedes 178

03. McLaren 110

04. Ferrari 94

05. AlphaTauri 45

06. Aston Martin 40

07. Alpine 29

08. Alfa Romeo 2

09. Williams 0

10. Haas 0