Pierre Gasly (AlphaTauri): Reaktion auf Idiot-Vorwurf

Nach dem Grossen Preis von Frankreich hat McLaren-Fahrer Lando Norris seinen Rivalen Pierre Gasly als einen Idioten bezeichnet. Wie der französische AlphaTauri-Fahrer auf diese Beleidigung reagiert.

Was McLaren-Fahrer Lando Norris im Frankreich-GP am Funk deponierte, das war ein starkes Stück. Der junge Engländer brüllte nach einem Duell in Runde 28 mit AlphaTauri-Fahrer Pierre Gasly: «Er hat mich neben die Bahn gedrückt! Was macht dieser Idiot? Dann ist er noch selber hinausgerutscht.» Am Ende wurde Norris auf dem Circuit Paul Ricard Fünfter, Gasly wurde Siebter.

Wie geht Gasly mit dem Vorwurf um, gemäss Norris ein Idiot zu sein? Der Monza-Sieger von 2020 sagt auf diese Frage: «Zwischen uns ist alles ganz entspannt. Ich bin ja selber am Funk zwischendurch etwas feurig, und in der Situation von Frankreich hätte ich vielleicht an seiner Stelle das Gleiche gesagt! Es ging hart auf hart, und klar wollte ich Lando nicht einfach höflich vorbeiwinken. Es war knapp, aber ich wusste, ich kann ihm im Zweikampf vertrauen.»

«Für die Medien ist ein Geplänkel wie mit Lando natürlich immer ein Festschmaus, aber ich sehe das alles nicht so eng. Wenn du hart fährst, dann ist alles am Limit, aber ich finde nicht, dass ich bei unserem Duell eine Grenze überschritten habe. Und was den Idioten angeht – ich glaube, würden wir auf dem Fussballfeld ein Mikro aufstellen, würden wir jede Menge Kraftausdrücke mehr hören!»

«Ich bin nach dem Rennen im Parc fermé nicht zu Lando gegangen, weil ich fand, dass unser Duell hart war, aber jetzt nicht unbedingt Klärungsbedarf besteht. Hätte ich jetzt gedacht, es gäbe etwas zu besprechen, dann hätte ich das umgehend getan. Viele Leute beklagen sich darüber, dass wir viel zu selten beinharte Duelle in der Formel 1 erleben. Jetzt hatten wir eines. Also sollten sich die Leute freuen. Auch wenn sich Lando vielleicht nicht gefreut hat.»



Lando Norris sagte später: «Wenn wir uns im Rad-an-Rad-Duell befinden, dann kann es schon mal ein wenig prickelnd werden. Und dann sagt man in der Hitze des Gefechts eben gewisse Dinge. Letztlich wollte mich Pierre so entschlossen aufhalten, dass er von der Bahn rutschte. Also war das meiner Meinung nach schon etwas grenzwertig. Aber ich habe ihn dennoch geschnappt, also ist unterm Strich für mich alles in Ordnung.»



«Ganz ehrlich – gleich nach dem Rennen habe ich mich nicht mal so geärgert, weil ich vor ihm ins Ziel gekommen bin. Aber es hat mich im Grand Prix geärgert, weil ich sein Manöver für zu hart hielt und für unnötig. Ich fürchtete einen Moment, dass ich meinen Frontflügel verliere. Harter Sport ist für mich okay, mit allen Piloten, aber ich fand, er drängt mich etwas gar weit neben die Bahn. Aber alles ist cool mit Pierre.»





Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:27:26,842 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,904 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +8,811

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +14,618

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:04,032 min

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:15,857

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:16,596

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:17,695

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:19,666

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:31,946

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:39,337

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde





WM-Stand nach 7 von 23 Rennen

Fahrer

01. Verstappen 131 Punkte

02. Hamilton 119

03. Pérez 84

04. Norris 76

05. Bottas 59

06. Leclerc 52

07. Sainz 42

08. Gasly 37

09. Ricciardo 34

10. Vettel 30

11. Alonso 17

12. Ocon 12

13. Stroll 10

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

01. Red Bull Racing 215

02. Mercedes 178

03. McLaren 110

04. Ferrari 94

05. AlphaTauri 45

06. Aston Martin 40

07. Alpine 29

08. Alfa Romeo 2

09. Williams 0

10. Haas 0