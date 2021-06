Carlos Sainz (Ferrari): «Vermisse mein Zuhause nicht»

Ferrari-Ass Carlos Sainz verrät, wie die Scuderia auf die Reifenprobleme von Le Castellet regiert hat. Der Spanier erklärt auch, warum er während der Rennwochenenden kein Heimweh verspürt.

Im jüngsten Formel-1-Rennen kämpften die beiden Ferrari-Stars Carlos Sainz und Charles Leclerc mit dem Reifenabbau, das Duo, das von den Startpositionen 5 und 7 losfahren durfte, belegte am Ende die Ränge 11 und 16 und ging damit leer aus. Seither ist viel passiert, auch wenn die Zeit knapp bemessen war, wie Carlos Sainz am Rande des Red Bull Rings offenbarte.

«Es ist zwar erst drei Tage her, und wir waren als Team schon überrascht, auch wenn wir wussten, dass wir beim Abbau der Vorderreifen Probleme bekommen können. Es war interessant zu sehen, wie ein solches Team mit dieser Organisation darauf reagiert. Ich war in allen Meetings dabei und habe die letzten Tage in Maranello verbracht, wo wir einen Plan für die nahe und ferne Zukunft geschmiedet haben, wie wir es besser machen können», erzählte der Spanier.

Auf das erste von zwei Kräftemessen auf dem Red Bull Ring freut sich der 26-Jährige aus Madrid. «Ich mag die Strecke, die immer wieder für gutes Racing sorgt. Das DRS ist sehr wirkungsvoll, weil die beiden Geraden hintereinander liegen. Eine Runde ist sehr schnell und vor allem die letzten beiden Kurven sind interessant», fügte Sainz an. «Hier kannst du es dir nicht erlauben, eine Kurve falsch zu nehmen, weil eine Zehntel macht sehr viel aus. Fahrerisch ist es eine der anspruchsvollsten Pisten.»

Sainz verriet auch, dass er seine Liebsten nicht vermisst, wenn er bei der Arbeit ist: «Ganz ehrlich, ich vermisse mein Zuhause nicht, wenn ich an der Rennstrecke bin, denn in diesen Tagen mache ich das, was ich am liebsten tue: Rennen fahren. Deshalb kehre ich nicht ins Hotel zurück, und denke mir, dass mir mein Hund oder mein Zuhause fehlt, zumal ich noch jung bin und keine eigene Familie oder Kinder habe. In Italien ist das was anderes, da kann es sein, dass ich es vermisse, mit meinen Freunden Golf zu spielen. Aber ich darf mich wirklich nicht beschweren.»