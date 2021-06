Sebastian Vettel: «Die Zukunft sieht gut aus»

Aston Martin-Star Sebastian Vettel sprach in der FIA-Pressekonferenz am Red Bull Ring über seine besten Spielberg-Erinnerungen und über die Neustrukturierung der Technikabteilung des Rennstalls aus Silverstone.

Mit dem Red Bull Ring verbindet Sebastian Vettel viele gute Erfahrungen, wie der Aston-Martin-Pilot beim Auftakt ins Steiermark-Wochenende erzählte: «Das war schon lange vor der Formel-1-Rückkehr, wir haben hier schon viele gute Rennen erlebt und ich kann mich nicht an jedes Einzelne erinnern. Aber ich weiss noch gut, wie ich damals meinen ersten Test in einem Formelauto auf dieser Strecke absolviert habe.»

«Es ist ein fantastischer Ort und ein grossartiger Rundkurs, die Szenerie ist unglaublich und ich denke, jeder freut sich, dass wir in diesem Jahr wieder zwei Rennen hier fahren werden. Bisher konnte ich hier noch keinen Sieg einfahren, irgendwie waren die Rennen immer etwas zu kurz dafür, mir gingen immer die Zeit und die Runden aus», fügte der vierfache Champion an.

In diesem Jahr bleibt das Ziel bescheiden. «Wir wollen wieder Punkten und es wird nicht einfach werden, weil es eine ganz andere Strecke ist und das Wetter wohl auch anders ausfallen wird, es sollte regnen, das wäre eine nette Abwechslung. Wir werden sehen, wie es läuft, wir müssen einfach unser Bestes geben und dann sehen, was möglich ist», betonte der Deutsche, der nicht zuletzt wegen der Umstrukturierung der Technik-Abteilung von Aston Martin mit viel Zuversicht in die Zukunft blickt.

«Noch haben wir nicht alles, was es zum Erfolg braucht, sonst wären wir jetzt schon wieder an der Spitze. Ich weiss, wie gross der Wille und Einsatz des Teams ist, um nach vorne zu kommen, und wir haben eine gute Richtung eingeschlagen. Aber die meisten Dinge passieren nicht über Nacht, sie brauchen Zeit. Wir sind aber auf einem guten Weg, auch wenn das Jahr schwieriger als erwartet begonnen hat. Aber die Zukunft sieht gut aus.»