FP2 Steiermark: Verstappen-Bestzeit & Bottas-Blamage

Red Bull Racing-Star Max Verstappen sicherte sich am ersten Trainingsfreitag auf dem Red Bull Ring auch die zweite Bestzeit, Sebastian Vettel drehte die sechstschnellste Runde.

Die Wettervorhersage für die zweite Trainingsstunde auf dem Red Bull Ring sagte eine Regenwahrscheinlichkeit vom 80 Prozent voraus. Die ersten Tropfen fielen denn auch schon vor dem Start der Session. 19 der 20 Formel-1-Stars schauten besorgt in den Himmel, nur Pierre Gasly konnte das Wetter egal sein.

Denn der Franzose konnte wegen der Antriebseinheit gar nicht erst zum zweiten Training ausrücken. Honda hatte beim Prüfen der Daten ein Problem festgestellt, deshalb musste Gasly die zweite Session von der AlphaTauri-Boxenmauer mitverfolgen.

Der Rest wagte sich auf die Piste und es dauerte nicht lange, bis sich die ersten GP-Piloten in der dritten Kurve neben der Strecke wiederfanden. Nach neun Minuten legte Carlos Sainz ausgangs der vierten Kurve einen Dreher hin, konnte aber ohne grosse Schäden weiterfahren.

Der Ferrari-Pilot blieb nicht der Einzige, der sich schwer tat, auch Nicholas Latifi drehte sich. Der Kanadier tat dies in der sechsten Kurve. Der Nächste, der eine Pirouette zeigte, war Nikita Mazepin. Der Haas-Rookie konnte nach dem Dreher in der fünften Runde weiterfahren.

Erneut wurden viele Rundenzeiten gestrichen, weil die GP-Stars die Streckengrenzen in den Kurven 9 und 10 missachteten. An der Spitze der Zeitenliste wechselten sich in der ersten halben Stunde viele Fahrer ab, auch Fernando Alonso, Esteban Ocon, Sebastian Vettel und Lance Stroll durften sich zwischenzeitlich über die Bestzeit freuen.

Mit 1:05,335 min drehte Lewis Hamilton in der ersten Rennhälfte die schnellste FP2-Runde, diese Zeit wurde dem Titelverteidiger aber wieder gestrichen, weil er die Streckengrenzen missachtet hatte. Dieses Schicksal ereilte ihn noch einige Male, da war er aber deutlich langsamer unterwegs. Die Spitzenposition belegte stattdessen Max Verstappen mit 1:05,412 min.

Auch sein Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas hatte Mühe, er drehte sich in der Boxengasse, nachdem er sich frische Reifen der harten Sorte hatte geben lassen. Die Rennleitung kündigte an, die Szene nach dem Training genauer zu untersuchen – das lag nicht zuletzt an der Klage des benachbarten McLaren-Teams, der Finne hätte vielleicht auch ein Boxencrew-Mitglied abräumen können.

2. Training, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,412 min

02. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,748

03. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:05,790

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:05,796

05. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:05,827

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:05,934

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,994

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:06,079

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:06,089

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:06,145

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:06,147

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:06,251

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:06,270

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:06,297

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:06,451

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,628

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,886

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:07,404

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:07,669

20. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, nicht am FP2 teilgenommen