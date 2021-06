Damon Hill: «Mercedes ist aus dem Gleichgewicht»

Auch Formel-1-Champion Damon Hill staunt darüber, wie schwer sich Mercedes in dieser Saison tut. «Ich sehe ein Mercedes-Team, das nicht mehr im Gleichgewicht ist. In solch einer Lage kannst du dich leicht verirren.»

Nur zwei Rennställe haben es in der Turbohybrid-Ära der Formel 1 seit Anfang 2014 geschafft, Dauer-Weltmeister Mercedes über längere Zeiträume zu gefährden – Ferrari und Red Bull Racing. Aber die WM-Träume von Ferrari verflogen, als Mercedes effizienter entwickelte und weil Ferrari strategische Fehler beging, auch in Sachen Renntaktik.

Die Situation 2021 hingegen ist für Mercedes neu: Red Bull Racing und Honda haben zusammen ein Auto erzeugt, das mindestens so schnell ist wie der Renner von Mercedes. Und zwar nicht nur bei einigen Grands Prix, sondern anhaltend. Das erzeugt gemäss Formel-1-Weltmeister Damon Hill (60) «einen ganz anderen Druck. Der gewaltige Speed von Red Bull Racing-Honda, gepaart mit den Leistungen von Max Verstappen und zuletzt auch von Sergio Pérez, das alles hat dazu geführt, dass wir einen Mercedes-Rennstall erleben, der nicht mehr im Gleichgewicht zu sein scheint.»

Der 22fache GP-Sieger Damon Hill weiter: «Ich habe Mercedes noch nie so erlebt wie heute. Ich meine, wie oft hatten wir in den vergangenen Jahren die Situation, dass die Spezialisten dieses erfolgreichen Teams ratlos schienen, sowohl in Sachen Abstimmung als auch punkto Rennstrategie?», so Hill im Podcast F1 Nation. «Ich glaube, selbst diese bewährt herausragenden Strategen wurden in Frankreich vom Vorgehen von Red Bull Racing kalt erwischt. Sie hatten wohl unterschätzt, wie kraftvoll der Effekt des Unterschneidens sein würde, sie wirkten baff, als Max Verstappen auf einmal in Führung lag.»

Zur Erinnerung in Sachen Undercut und Overcut: Beim Unterschneiden (Undercut) geht ein Fahrer in der Phase der Boxenstopps früher als sein direkter Gegner an die Box, um frische Reifen zu holen. Er hofft, mit schnellen Runden nach seinem Wechsel so viel Zeit herauszuholen, dass der Gegner nach dessen Stopp hinter ihm zu liegen kommt. Beim Overcut ist es genau umgekehrt.



Damon Hill weiter: «Ich fand es auch interessant, wie bei Mercedes zwischen den Piloten die Chassis getauscht wurden. Alle gehen davon aus, dass Hamilton immer stärker ist als Bottas. Wenn der Finne schneller ist, dann kann wohl etwas nicht stimmen.»



«In Baku sprachen die Mercedes-Leute davon, dass sie punkto Abstimmung alles versucht und sich dabei im Kreis gedreht hätten. Aber sie fanden nicht den Speed von Red Bull Racing. Sie wirkten aufgeschmissen. Dann beginnst du nach Dingen zu jagen, die gar nicht da sind, und dabei kannst du dich ganz leicht verirren. Für mich war der Chassis-Wechsel ein Zeichen dafür, dass sie bei der Suche nach einem Rätsel nach jedem Strohhalm greifen.»





Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:27:26,842 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,904 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +8,811

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +14,618

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:04,032 min

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:15,857

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:16,596

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:17,695

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:19,666

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:31,946

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:39,337

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde





WM-Stand nach 7 von 23 Rennen

Fahrer

01. Verstappen 131 Punkte

02. Hamilton 119

03. Pérez 84

04. Norris 76

05. Bottas 59

06. Leclerc 52

07. Sainz 42

08. Gasly 37

09. Ricciardo 34

10. Vettel 30

11. Alonso 17

12. Ocon 12

13. Stroll 10

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

01. Red Bull Racing 215

02. Mercedes 178

03. McLaren 110

04. Ferrari 94

05. AlphaTauri 45

06. Aston Martin 40

07. Alpine 29

08. Alfa Romeo 2

09. Williams 0

10. Haas 0