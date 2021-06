Sebastian Vettel (6): «Müssen noch zulegen»

Aston-Martin-Star Sebastian Vettel drehte im zweiten freien Training auf dem Red Bull Ring die sechstschnellste Runde. Dennoch ist der vierfache Weltmeister noch nicht ganz zufrieden, wie er hinterher erklärte.

Für Sebastian Vettel ging es am Trainingsfreitag in Spielberg in die richtige Richtung. Am Vormittag fehlten ihm noch acht Zehntel auf die Bestzeit von Max Verstappen, damit landete er auf der 14. Position. Nach der Mittagspause verkürzte er seinen Rückstand auf die Spitze auf knapp fünf Zehntel. Das reichte für den sechsten Platz.

Dennoch betonte der 53-fache GP-Sieger vor laufender Kamera: «Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen zulegen. Auf einer Runde war es ganz okay, ich habe die Runde auch ganz gut getroffen, aber insgesamt bin ich noch nicht ganz zufrieden. Es ist auch eine kurze Runde, deswegen sind die Abstände extrem gering.»

«Aber das Wichtige ist, dass wir wissen, wo wir uns verbessern müssen. Schwierig ist dann, das auch umzusetzen», fügte der vierfache Champion an. Und er gestand: «Ehrlich gesagt habe ich Regen erwartet, aber der kam nicht. Vielleicht kommt er morgen.»

Bei seiner Prognose für den Qualifying-Samstag bleibt der Heppenheimer dennoch vorsichtig: «Ich weiss nicht, ob der Aufwärtstrend weitergeht, sollten wir morgen ähnlich gut abschneiden, dann wäre das schon sehr, sehr gut. Aber vielleicht täuscht das heutige Ergebnis. Trotzdem glaube ich, dass wir eine gute Chance haben, wenn wir über Nacht alle unsere Hausaufgaben machen. Ich glaube, dann können wir um die Top-10 mitfahren.»

2. Training, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,412 min

02. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,748

03. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:05,790

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:05,796

05. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:05,827

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:05,934

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,994

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:06,079

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:06,089

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:06,145

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:06,147

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:06,251

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:06,270

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:06,297

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:06,451

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,628

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,886

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:07,404

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:07,669

20. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, nicht am FP2 teilgenommen

1. Training, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,910 min

02. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:06,166

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:06,332

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:06,386

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:06,397

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:06,519

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:06,551

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:06,584

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:06,614

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:06,629

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:06,630

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:06,669

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:06,696

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:06,708

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,848

16. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:06,861

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:07,180

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:07,473

19. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:07,823

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:08,081