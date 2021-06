Valtteri Bottas-Dreher: «Strafe wäre überraschend»

Die McLaren-Mechaniker am Mercedes von Bottas

Der Finne Valtteri Bottas hat sich im zweiten freien Training zum Grossen Preis der Steiermark einen Dreher in der Boxengasse geleistet und muss sich bei der Rennleitung erklären. «Eine Strafe wäre überraschend.»

20 Minuten nach Abschluss des zweiten freien Trainings zum Steiermark-GP musste der neunfache GP-Sieger Valtteri Bottas bei der Rennleitung antraben. Rennchef Michael Masi und die Rennkommissare Gerd Ennser (Deutschland), Andrew Mallalieu (Barbados), Emanuele Pirro (Italien) und Walter Jobst (Österreich) wollen vom Finnen wissen, wie zum Geier sich der Mercedes-Pilot in der Boxengasse drehen konnte.

Auf TV-Bildern war zu sehen, wie Bottas das Heck des Autos beim Beschleunigen wegwischt, der Wagen rutschte gefährlich nahe in Richtung McLaren-Mechaniker. Die brachten dann den Mercedes wieder in Fahrtrichtung.

McLaren-Team-Manager Paul James meldete sich per Funk bei Rennleiter Michael Masi: «Das war lächerlich, Michael. Er hätte unsere Jungs ummähen können.» Der Australier Masi knapp: «Sehe ich auch so, Paul.»Bottas in einem ersten Interview: «Wir wollten beim Wegfahren von der Box etwas Anderes versuchen. Als Ergebnis hatte ich mehr durchdrehende Räder als erwartet.»

Valtteri Bottas sagt aber: «Ich wäre überrascht, wenn es eine Strafe gäbe. Ich bin sicher, die Rennleitung wird das gewiss verstehen.»



McLaren-Teamchef Andreas Seidl sieht das aber anders: «Ich fand das furchteinflössend. Und ich bin froh, ist niemandem etwas passiert.»





2. Training, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,412 min

02. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,748

03. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:05,790

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:05,796

05. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:05,827

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:05,934

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,994

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:06,079

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:06,089

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:06,145

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:06,147

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:06,251

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:06,270

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:06,297

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:06,451

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,628

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,886

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:07,404

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:07,669

20. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, keine Zeit





1. Training, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,910 min

02. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:06,166

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:06,332

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:06,386

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:06,397

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:06,519

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:06,551

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:06,584

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:06,614

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:06,629

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:06,630

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:06,669

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:06,696

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:06,708

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,848

16. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:06,861

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:07,180

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:07,473

19. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:07,823

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:08,081