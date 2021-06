Daniel Ricciardo (2.): «Habe mehr Schnitzel verdient»

McLaren-Frohnatur Daniel Ricciardo fühlt sich in Österreich pudelwohl, und das zeigt sich auch in den Zeitenlisten. Der Australier drehte im zweiten freien Training zum Steiermark-GP die zweitschnellste Runde.

Dass McLaren-Pilot Daniel Ricciardo ein selbsterkürter Schnitzel-Fan ist, haben die meisten Formel-1-Fans mittlerweile mitbekommen. Dass sich der schnelle Australier vor dem Trainingsfreitag aber gleich drei davon genehmigte, überraschte dann doch. Geschadet hat ihm die einseitige Kost bisher nicht, der Auftakt ins achte Rennwochenende verlief für den Lockenkopf sehr erfreulich.

Im ersten Training belegte er mit einem Rückstand von mehr als sieben Zehnteln den zwölften Platz auf der Zeitenliste, am Nachmittag reihte er sich zehn Positionen weiter vorne ein – mit 0,336 sec Rückstand auf die Bestzeit von Max Verstappen war Ricciardo der zweitschnellste Mann auf dem Red Bull Ring.

Hinterher erklärte er lachend: «Es ist toll, ich kenne das Gefühl vom vergangenen Jahr. Wir haben einen wirklich guten Nachmittag erlebt und es war etwas eigenartig, weil wir viel Regen erwartet hatten. Aber offenbar zogen die Gewitterwolken an uns vorbei, die nächste Stadt dürfte es wohl getroffen haben, aber bei uns blieb es trocken.»

«Es war ein guter Tag für uns, denn am Nachmittag war das Tempo mit wenig Sprit ziemlich gut. Wir konnten seit dem Morgen definitiv zulegen. Es war definitiv eine sehr produktive zweite Trainingssession», fügte der 31-Jährige aus Perth an. «Natürlich war das erst der Freitag, aber ich bin lieber in den Top-3 als auf dem zehnten Platz. Wir müssen noch etwas an den Details arbeiten, aber wir stehen ziemlich gut da.»

Ricciardo verriet auch lachend: «Letzten Abend hatte ich drei Schnitzel, auch wenn sie eher Baby-Schnitzel waren. Und ich denke, ich habe mir für heute Abend ein paar mehr verdient. Österreich ist das Land für Schnitzel, in Monza steht dann Pizza auf dem Speiseplan. Ich sage nicht, dass es die Nahrung ist, die ich jungen, aufstrebenden Athleten empfehlen würde, aber für mich funktioniert diese Diät offensichtlich.»

2. Training, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,412 min

02. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,748

03. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:05,790

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:05,796

05. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:05,827

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:05,934

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,994

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:06,079

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:06,089

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:06,145

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:06,147

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:06,251

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:06,270

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:06,297

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:06,451

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,628

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,886

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:07,404

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:07,669

20. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, nicht am FP2 teilgenommen

1. Training, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,910 min

02. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:06,166

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:06,332

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:06,386

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:06,397

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:06,519

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:06,551

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:06,584

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:06,614

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:06,629

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:06,630

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:06,669

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:06,696

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:06,708

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,848

16. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:06,861

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:07,180

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:07,473

19. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:07,823

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:08,081