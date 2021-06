Abu Dhabi 2021: Mehr Action dank überhöhter Kurve!

Der 2009 eröffnete Yas Marina Circuit in Abu Dhabi ist eine wunderbare Rennanlage, aber sie begünstigt nicht spannende Rennen. Nun wird das Layout geändert – neu mit einer Steilkurve!

Vor elf Jahren wurde in Abu Dhabi der Yas Marina Circuit eröffnet, mit Baukosten von mindestens 500 Mio Euro die teuerste Formel-1-Strecke. Inoffielle Quellen sprachen damals gar von Kosten jenseits der 1-Milliarde-Grenze. Die Pistenbetreiter selber äussern sich grundsätzlich nicht zum finanziellen Aufwand. Von 2007 bis 2009 arbeiteten in Spitzenzeiten 14.000 Fachkräfte am Bau der Rennbahn. Es war der erste WM-Lauf, der von der Dämmerung in die Nacht führte.

Aber leider hiess es auch in Sachen spannende Rennen gute Nacht: Viel zu oft waren die WM-Läufe in Abu Dhabi eher fad. Für 2021 wird umgebaut, vor allem in drei Bereichen – in der Nord-Haarnadel (Kurve 7), in der südlichen Marina (Kurve 11) sowie im Bereich unter dem Yas-Hotel durch.

Die Schikane und die darauffolgende enge Haarnadel von Kurve 7, kurz vor der Gegengeraden, werden durch eine weiter geschnittene Kurve ersetzt.

Die engen Kurven 11, 12, 13 und 14 entfallen alle – hier entsteht eine aufregende, überhöhte Kurve!



Beim Hotel werden die Radien der Kurven 17 bis 20 erweitert, um die Passage fliessender zu gestalten. Die neu gestalteten Kurven sollen es erlauben, dass die Fahrzeuge einander dichtauf folgen können.



Formel-1-Star Fernando Alonso sagt: «Ich habe mir diese Pläne angeschaut und finde die Änderungen sehr gut. Ich erkenne viel guten Willen, hier besseren Rennsport zu ermöglichen. Die Änderungen sind für uns Fahrer auch deshalb interessant, weil sich die Rennstrecke fast wie eine neue anfühlen wird.»





