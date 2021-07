Valtteri Bottas: «Habe noch viele gute GP-Jahre»

Mercedes verkündete am gestrigen Samstag die Weiterverpflichtung von Lewis Hamilton. Valtteri Bottas wartet noch auf das Ende seiner Vertragsverhandlungen. Und er betont: «Ich bin noch nicht fertig mit der Formel 1.»

Über die Mercedes-Zukunft von Valtteri Bottas wird schon seit Wochen spekuliert. Das liegt nicht nur am Formtief des Finnen, der seit neun Monaten auf seinen zehnten GP-Sieg wartet und mit 74 Punkten den fünften WM-Zwischenrang belegt, während sein Teamkollege Lewis Hamilton mit 138 Zählern auf Platz 2 zu finden ist.

Auch die Tatsache, dass mit Williams-Pilot ein Talent im Fahrerkader der Sternmarke zu finden ist, der sich für eine Beförderung ins Werksteam anbietet, heizt die Kessel der Gerüchteköche an. Da stellt sich die Frage, was der 21-Jährige plant, sollte sein Abkommen mit seinem aktuellen Brötchengeber nicht erneuert werden.

Über einen Plan B will der stille GP-Star aber nicht sprechen, am Rande des Red Bull Rings erklärt er mit Verweis auf die gestern verkündete Vertragsverlängerung seines Stallgefährten: «Lewis wurde bestätigt und das andere Cockpit ist noch frei. Das Team muss entscheiden, wer im zweiten Auto sitzt. Und natürlich müssen wir diese Gespräche führen.»

«Ich habe noch viele gute GP-Jahre vor mir, ich liebe das Rennfahren und es ist definitiv noch nicht an der Zeit, um mich in anderen Motorsport-Serien oder gar anderen Sportarten umzuschauen», fügt Bottas eilends an. «Natürlich werde ich mich umschauen, sollte ich nicht mit Mercedes weitermachen, doch darüber muss ich noch nicht nachdenken.»

«Ich habe ein gutes Management-Team, das mir diesbezüglich noch nichts erzählt hat. Ich weiss nicht, ob sie mit anderen Teams verhandeln, denn sie wissen, wie wichtig es ist, dass ich mich auf das aktuelle Tagesgeschäft konzentriere. Aber ich werde mich bald damit auseinandersetzen, auch wenn ich noch kein Datum dafür nennen kann. Wir werden alle Optionen prüfen und die Gesamtsituation analysieren, doch vorerst konzentriere ich mich auf das anstehende Rennen hier in Österreich«, stellt der Mercedes-Pilot klar.

Abschlusstraining Österreich-GP

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:03,720

02. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:03,768

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:03,990

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:04,014

05. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:04,049

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:04,107

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:04,273

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:04,570 *

09. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:04,591

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:04,618

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:04,559

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:04,600

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:04,719

14. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:04,856

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,083

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,009

17. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:05,051

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:05,195

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:05,427

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:05,951

* muss in der Startaufstellung drei Ränge zurück