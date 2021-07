Max Verstappen: Wieso er nach der Pole verärgert war

Im ersten Moment konnte sich WM-Leader Max Verstappen gar nicht richtig über seine siebte Pole-Position in der Formel 1 freuen: «Der letzte Quali-Teil war schlecht.» Der Niederländer sagt, was da passiert ist.

Auf dem Papier ist alles wunderbar: Siebte Pole-Position von Max Verstappen seiner Formel-1-Karriere, die zweite innerhalb von acht Tagen auf dem Red Bull Ring, seine vierte in dieser Saison nach den Qualifyings zu den Grossen Preisen von Bahrain, Frankreich und der Steiermark, seine dritte Pole auch in Folge, was noch kein Formel-1-Fahrer in so wenigen Tagen geschafft hat, nämlich in 15 Tagen.

Aber Max hatte zunächst am Funk sooo einen Hals: «Macht das mit mir bitte nicht noch einmal», liess er eisig wissen. Was war los? Max erklärt: «Mein drittes Quali-Segment war ziemlich schlecht, denn ich wurde zu einem meiner Ansicht nach nicht idealen Zeitpunkt auf die Bahn geschickt.»

Um genau zu sein, erhielt Verstappen das Signal zum Losfahren als Erster, Max jedoch zieht es in der Regel vor, als Letzter auf die Bahn zu gehen – selbst auf die Gefahr hin, dass dann ein Fehler eines Vordermannes eine gelbe oder gar rote Flagge erzwingen kann und ein letzter Versuch beim Teufel wäre.

Max weiter: «Anfangs war ich ein wenig verägert, aber natürlich ist das schon verflogen. Erneut auf Pole zu stehen auf unserer Heimstrecke und vor allem vor so vielen Fans, das ist wunderbar. Die Menschen haben in den letzten eineinhalb Jahren viel durchmachen müssen, und es tut so gut, sie in derart guter Stimmung auf den Tribünen wiederzusehen. Es ist einfach etwas ganz Anderes, vor solch einer fabelhaften Kulisse fahren zu dürfen, ein grandioser Anblick.»

Was sagt Verstappen zum Rennen? Kann er den dritten Sieg in Folge herausfahren? «Wir fahren an diesem Wochenende mit weicheren Walzen, also wird das Reifen-Management noch schwieriger. Wir sind gegen Mercedes strategisch gut aufgestellt, denn Sergio steht auf dem dritten Startplatz.»





Abschlusstraining Österreich-GP

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:03,720

02. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:03,768

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:03,990

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:04,014

05. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:04,049

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:04,107

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:04,273

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:04,570

09. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:04,591

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:04,618

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:04,559

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:04,600

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:04,719

14. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:04,856

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,083

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,009

17. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:05,051

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:05,195

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:05,427

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:05,951