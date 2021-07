Mick Schumacher (19.): «Habe alles rausgeholt»

Die Haas-Rookies Mick Schumacher und Nikita Mazepin landeten im Qualifying zum Österreich-GP auf den letzten Plätzen. Trotzdem waren sie zufrieden mit ihrer Leistung. Auch Günther Steiner sprach von Fortschritten.

Für das Haas-Team war schon vor dem neunten Abschlusstraining des Jahres klar, dass sie kein leichtes Spiel haben würden. Die beiden Rookies Mick Schumacher und Nikita Mazepin hatten denn auch keine Chance gegen den Rest des Feldes. Das Duo landete auf den letzten beiden Plätzen, wobei der Formel-2-Champion aus Deutschland die Nase klar vorne hatte – knapp eine halbe Sekunde trennte die beiden Teamkollegen.

Schumacher erklärte nach dem erwarteten Q1-Aus dennoch: «Es lief besser als beim letzten Spielberg-Qualifying in der Vorwoche, soviel steht fest.» Und der 22-Jährige, der aktuell den 18. WM-Zwischenrang belegt, fügte an: «Wir waren näher an den Jungs vor uns dran, was natürlich immer positiv ist.»

«Wir wussten, dass uns ein schwieriges Qualifying erwartete, dennoch denke ich, dass ich alles an Leistung aus dem Auto herausgeholt habe», stellte sich der Sohn des siebenfachen Weltmeisters Michael Schumacher selbst ein gutes Zeugnis aus. «Ich bin also ziemlich zufrieden mit meiner Runde.»

Teamchef Günther Steiner bestätigte: «Ich würde sagen, wir haben seit dem vergangenen Qualifying einen Schritt nach vorne gemacht. Die Lücke zu unseren Vordermännern ist geschrumpft, deshalb ist da ein Fortschritt erkennbar. Das ist alles, was wir im Moment tun können. Ich hoffe, dass wir im Rennen eine Überraschung erleben werden – wie etwa einen Regenschauer – dann lässt sich vielleicht etwas machen. Man kann nie wissen.»

Micks Teamkollege Mazepin fasste zusammen: «Es war ein ziemlich sauberes Qualifying, ich bin zufrieden mit meiner Verbesserung auf diesen Reifenmischungen, aber ich habe mich im Auto nicht wohl gefühlt. Es war grenzwertig, weil mein Heck bei den schnellen Kurven mitten in der Kehre auszubrechen drohte.»

Qualifying, Österreich-GP

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:03,720 min

02. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:03,768

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:03,990

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:04,014

05. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:04,049

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:04,107

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:04,273

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:04,570

09. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:04,591

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:04,618

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:04,559

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:04,600

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:04,719

14. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:04,856

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,083

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,009

17. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:05,051

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:05,195

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:05,427

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:05,951