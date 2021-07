Toto Wolff zu Lewis Hamilton: «Rücktritt war Thema»

Lewis Hamilton fährt auch 2022 und 2023 für Mercedes-Benz. Toto Wolff, Teamchef des Erfolgsrennstalls, spricht über die Verhandlungen und gibt zu: «Ja, wir haben uns über Rücktritt unterhalten.»

Die Sonne knallt vom Himmel an diesem Samstagmittag auf dem Red Bull Ring, und Toto Wolff hat die Knallermeldung des Tages dazugeliefert: Superstar Lewis Hamilton bleibt Mercedes und der Formel 1 erhalten – neuer Zweijahresvertrag, bis Ende 2023.

Toto Wolff sagt dazu: «Gestern Nacht haben wir den neuen Vertrag ausgedruckt, dann haben wir beide unterzeichnet und gesagt – lass uns das so bald als möglich verkünden. Die Eckpfeiler des neuen Abkommens standen schon eine ganze Weile. Aber wir waren uns einig: Diese WM ist sehr hart umkämpft, da wollten wir das Thema Vertragsverlängerung früh aus dem Weg haben.»

«Schon im Winter haben wir gesagt: Eine so späte Unterzeichnung des Abkommens wie beim letzten Mal, das machen wir sicher nicht nochmals. Lewis ist natürlich in alles involviert, was für die nächsten Jahre aufgegleist ist. Und er brennt wie wir auf dieses neue Abenteuer mit der neuen Rennwagengeneration.»

«Lewis kennt unser Team durch und durch, jeder kann sehen, wie er sich in die Arbeit reinhängt, die Frage nach Speed oder Motivation stellt sich nicht. Es war für uns ganz klar, dass wir unbedingt mit ihm weitermachen wollen.»

Ist der neue Vertrag von Hamilton an die Rolle von Wolff gebunden? Toto: «Ich bin Teamchef, Geschäftsleiter und Teilhaber dieses Teams. Ich will diesem Rennstall noch lange verbunden bleiben. Ich hatte die Wahl, mich wieder auf die Finanzwelt zu konzentrieren oder weiterhin in der Formel 1 tätig zu sein, und ich habe mich für den Sport entschieden. Mein Vertrag als Teamchef läuft wie das Abkommen von Lewis Ende 2023 aus. Aber ich werde hierbleiben, wenn auch vielleicht in einer anderen Tätigkeit.»



Wolff enthüllt: «In unseren Gesprächen ist klargeworden, wie heftig das Feuer noch in Lewis brennt. Und in einer gewissen Art und Weise hat die Herausforderung durch Max Verstappen und Red Bull Racing dieses Feuer angefacht. Wir haben uns über das Thema Rücktritt unterhalten, und auch ich habe ja mit dem Rücktritt geflirtet. Aber in Lewis erkenne ich so viel Leidenschaft für den Sport, dass er noch eine ganze Weile hierbleiben wird.»



«Ich erkenne in Lewis einen Rennfahrer, der sich nicht nur durch sein Talent von den anderen abhebt, sondern auch durch seine Stärke als Mannschaftsspieler. Wenn wir einen schwierigen Moment erleben, dann ist er der Erste, der das Team wieder aufbaut. Er ist auch der Erste, der ganz offen zugibt, wenn er einen Fehler gemacht hat. Er ist nicht nur unser Fahrer, er ist auch unser Freund.»



Was bedeutet der neue Vertrag für das Besetzen des zweiten Wagens? Wolff weiter: «Heute dreht sich alles um Lewis, und was das zweite Cockpit angeht, so hat sich nichts geändert. Wir haben gesagt, dass wir noch etwas mehr Klarheit gewinnen wollen, und diese Zeit werden wir uns erlauben. Aber wir wollen im Sommer entscheiden, und diese Entscheidung spielt sich zwischen unseren Fahrern ab, also zwischen Valtteri Bottas und George Russell. Was Lewis angeht, so wünscht er sich einen Stallgefährten, der ihn fordert.»



Gab es bei den Verhandlungen eigentlich Knackpunkte? Toto Wolff: «Da gab es ja allerhand Geschichten über Gehaltsforderungen oder angebliche Salärkürzungen oder die Vertragsdauer. Aus meiner Sicht wussten wir beide, was wir wollen. Und da spielten ganz andere Themen eine Rolle, wie etwas die Arbeit für unsere Stifung oder der Kampf gegen Rassismus und für mehr Vielfalt und Gleichheit.»





3. Training, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:04,591 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:05,129

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:05,277

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,280

05. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,345

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:05,347

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,396

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:05,434

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:05,484

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:05,542

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:05,546

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,561

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:05,674

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:05,694

15. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,700

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,725

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,747

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,078

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,105

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,289





2. Training, Spielberg

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:04,523 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:04,712

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:04,740

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:05,139

05. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:05,268

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,356

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,379

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:05,393

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,466

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,511

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,516

12. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:05,527

13. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:05,620

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,624

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,698

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:05,708

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:05,819

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:05,911

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,014

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,173





1. Training, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,143 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:05,409

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:05,431

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:05,445

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,474

06. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,586

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:05,709

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,726

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,726

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,880

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:05,980

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:06,181

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:06,203

14. Guanyu Zhou (CHN), Alpine A521-Renault, 1:06,414

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:06,444

16. Callum Ilott (GB), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:06,564

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,583

18. Roy Nissany (IL), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,683

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,978

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:07,316