Charles Leclerc (Ferrari/12.): Quali für GP geopfert

Ferrari hat im Abschlusstraining zum Grossen Preis von Österreich eine Ohrfeige erhalten: kein Auto in den Top-Ten. Charles Leclerc beteuert: «Wir haben das Qualiying zu Gunsten des Rennens geopfert.»

Das schmerzt die Tifosi in der Seele: Kein Ferrari unter den ersten Zehn im Abschlusstraining zum Grossen Preis von Österreich auf dem Red Bull Ring – Carlos Sainz Elfter, Charles Leclerc Zwölfter. Dabei waren die beiden roten Renner sechs Tage zuvor im Steiermark-GP noch auf den Rängen 6 (Sainz) und 7 (Leclerc) ins Ziel gekommen. Was ist passiert?

Im Gegensatz zu den direkten Rivalen gingen der Madrilene und der Monegasse im zweiten Quali-Segment auf den mittelharten Reifen auf die Bahn, mit jenen Reifen also, mit welchen sie gemäss Reglement das Rennen aufnehmen müssen. Beide Aston Martin und beide AlphaTauri-Honda hingegen werden auf dem weichen C5-Pirelli losbrausen.

Charles Leclerc: «Wir wussten, dass es auf den mittelharten Pirelli ganz knapp wird, wir waren uns des Risikos bewusst. Wir haben eine bessere Startposition geopfert, um fürs Rennen besser gerüstet zu sein. Ich bin mit meiner besten Runde nicht unzufrieden, aber die Anderen waren einfach schneller.»



Die Ferrari-Rechnung hätte aufgehen können, wenn wir uns die Abstände in einem Teil des Mittelfelds ansehen im zweiten Qualifikationssegment, als es um den Einzug in die Top-Ten ging:



6. Sergio Pérez (Red Bull Racing) 1:04,483

7. Sebastian Vettel (Aston Martin) 1:04,493

8. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 1:04,518

9. Lance Stroll (Aston Martin) 1:04,547

10. George Russell (Williams) 1:04,553

11. Carlos Sainz (Ferrari) 1:04,559

12. Charles Leclerc (Ferrari) 1:04,600



Sieben Fahrer also innerhalb von nur 117 Tausendstelsekunden!





Abschlusstraining Österreich-GP

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:03,720

02. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:03,768

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:03,990

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:04,014

05. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:04,049

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:04,107

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:04,273

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:04,570

09. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:04,591

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:04,618

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:04,559

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:04,600

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:04,719

14. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:04,856

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,083

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,009

17. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:05,051

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:05,195

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:05,427

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:05,951