Damon Hill über Daniel Ricciardo: Magie verfliegt

Daniel Ricciardo gilt in der Formel 1 als einer der besten Angreifer und fuhr 2020 in toller Form. Aber bei McLaren ist 2021 der Wurm drin. Weltmeister Damon Hill sagt: «Irgendwann ist die Magie verflogen.»

GP-Sieger Daniel Ricciardo wird bei McLaren derzeit vom jungen Lando Norris in den Schatten gestellt: Norris fuhr bei allen neun Rennen in die Punkte, der Australier sieben Mal. Bei sieben gemeinsamen Zielankünften sah Lando sechs Mal eher die Zielflagge als Daniel. Im Quali-Duell steht es 6:3 für Norris, in Sachen WM-Punkte 101:40. Norris ist WM-Vierter, Ricciardo Achter.

Formel-1-Champion Damon Hill befürchtet, dass dem allseits beliebten Ricciardo die Zeit ausgeht. Im Podcast F1 Nation sagt der 60-jährige Engländer über den 32-jährigen Australier: «Es gibt Zeiten in einer Rennlaufbahn, meist im Herbst der Karriere, da ist die Magie auf einmal verflogen. Und als Fahrer kannst du gar nicht so richtig verstehen, was da mit dir passiert.»

Der 22-fache GP-Sieger Hill über den siebenfachen GP-Sieger Ricciardo: «Daniel ist mit 32 Jahren gewiss nicht alt, und es ist natürlich auch nicht so, dass all sein Talent auf einmal verschwunden ist. Aber es kommt die Zeit jenseits von dreissig Jahren, wenn einem Piloten dieses gewisse Extra abhanden kommt, das junge Fahrer zu haben scheinen. Und auch für die Jungen ist es gar nicht erklärbar, woraus dieses Plus besteht. Idealerweise besitzt ein Pilot eine Mischung aus jugendlichem Elan und Erfahrung.»

Damon Hill fügt hinzu: «Es gibt für diese Abläufe keine Regeln, jeder Fahrer altert anders. Gewiss spielt hier auch die Fitness eine Rolle, und es kommt ein Punkt in der Rennkarriere, wenn gewisse Fähigkeiten nicht mehr in vollem Masse da sind, die du am Lenkrad brauchst. Niemand kann die Zeit aufhalten.»





© LAT Willkommen zum Rennen am Red Bull Ring © LAT Fahrerparade © LAT Vettel und Stroll © LAT Lando Norris © LAT Fans © LAT Österreich-GP © LAT Daniel Ricciardo © LAT Max Verstappen © LAT Vor dem Start © LAT Start des Rennens © LAT Max Verstappen voran © LAT Pierre Gasly © LAT Russell vor Sainz © LAT Lewis Hamilton © LAT Lance Stroll © LAT Max Verstappen © LAT Daniel Ricciardo vor Sergio Pérez © LAT Sebastian Vettel © LAT Lando Norris © LAT Carlos Sainz © LAT Valtteri Bottas © LAT Max Verstappen gewinnt das Rennen © LAT Sieger Max Verstappen © LAT Vettel, Verstappen, Norris © LAT Sieger Max Verstappen Zurück Weiter

Österreich-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23:55,147h

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +17,973 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +20,019

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 46,452

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 57,144

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 57,915

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:00,395 min

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:01,195

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:01,844

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde*

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde*

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

* Kollision und out, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet





WM-Stand nach 9 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 182 Punkte

2. Hamilton 150

3. Pérez 104

4. Norris 101

5. Bottas 92

6. Leclerc 62

7. Sainz 60

9. Ricciardo 40

8. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 20

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Teams

1. Red Bull Racing 286

2. Mercedes 242

3. McLaren 141

4. Ferrari 122

5. AlphaTauri 48

6. Aston Martin 44

7. Alpine 32

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0