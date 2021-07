Strafen: Welcher Fahrer am meisten zittern muss

McLaren-Fahrer Lando Norris ging vor knapp einem Jahr ohne Strafpunkte in die GP-Saison 2020, nun steht er schon bei zehn. Zur Erinnerung: Bei zwölf Strafpunkten innerhalb von zwölf Monaten erfolgt eine Rennsperre.

Lando Norris versteht die Welt nicht mehr. Der McLaren-Fahrer kann nicht nachvollziehen, dass ihm wegen des harten Duells mit Sergio Pérez beim Grossen Preis von Österreich zwei Strafpunkte aufgebrummt worden sind. Damit befindet sich der junge Engländer in einer gefährlichen Situation: Er steht bei zehn Strafpunkten, bei zwölf im Zeitraum von zwölf Monaten muss ein Fahrer einmal aussetzen.

Aber wie ist Norris eigentlich in diese Lage gekommen? Wieso hat er derzeit so viele Strafpunkte? Und wer sind die anderen 17 Pistensünder? Wofür haben sie die Strafen erhalten? Welche drei Fahrer sind ohne Strafpunkte? Hier ein Blick in die Liste der Fahrer aus dem aktuellen Startfeld (in Klammern jeweils, wann die Strafe verfällt).

Lando Norris 10

2 aus der Steiermark: Überholen unter gelber Flagge (10. Juli 2021)

3 aus der Türkei: Missachten von gelben Flaggen (14. November 2021)

3 aus Baku: Bei roter Flagge nicht an die Box gefahren (5. Juni 2022)

2 aus Österreich: Abdrängen von Pérez (4. Juli 2022)

Sergio Pérez 8

1 aus Spanien: Ignorieren von blauen Flaggen (16. August 2021)

1 aus der Toskana: Kollision mit Räikkönen (11. September 2021)

2 aus Imola: Überholen hinter dem Safety-Car (18. April 2022)

2 aus Österreich: Abdrängen von Leclerc (4. Juli 2022)

2 aus Österreich: Nochmals Abdrängen von Leclerc (4. Juli 2022)



Sebastian Vettel 6

3 aus Bahrain: Gelbe Flaggen missachtet (28. März 2022)

2 aus Bahrain: Kollision mit Ocon (29. März 2022)

1 aus Österreich: Behinderung von Alonso (3. Juli 2022)



Kimi Räikkönen 6

1 aus Ungarn: Startposition unkorrekt (19. Juli 2021)

1 aus der Toskana: Überfahren der weissen Linie bei der Boxeneinfahrt (13. September 2021)

2 aus der Eifel: Kollision mit Russell (11. Oktober 2021)

2 aus Österreich: Kollision mit Vettel (4. Juli 2022)



George Russell 6

3 aus Grossbritannien: Missachten von gelben Flaggen (1. August 2021)

3 aus der Türkei: Missachten von gelben Flaggen (14. November 2021)



Nicholas Latifi 6

3 aus Baku: In Safety-Car-Phase nicht an die Box gefahren (6. Juni 2022)

3 aus Österreich: Missachten von gelben Flaggen (4. Juli 2022)



Nikita Mazepin 5

1 aus Portugal: Ignorieren von blauen Flaggen (2. Mai 2022)

1 aus Spanien: Behinderung von Norris (9. Mai 2022)

3 aus Österreich: Unter gelber Flagge zu wenig verlangsamt (4. Juli 2022)



Antonio Giovinazzi 5

1 aus Grossbritannien: Zu schnell hinter dem Safety-Car (2. August 2021)

2 aus Italien: Unerlaubtes Befahren der Boxengasse (6. September 2021)

2 aus Österreich: Überholen hinter dem Safety-Car (4. Juli 2022)



Lance Stroll 4

2 aus Portugal: Kollision mit Norris (25. Oktober 2021)

1 aus Portugal: Missachtung der Pistengrenzen (25. Oktober 2021)

1 aus Emilia Romagna: Überholen neben der Bahn (18. April 2022)



Yuki Tsunoda 4

1 aus Emilia Romagna: Mehrfach unerlaubt neben der Bahn (18. April 2022)

1 aus der Steiermark: Behinderung von Bottas (26. Juni 2022)

1 aus Österreich: Überfahren der weissen Linie bei der Boxeneinfahrt (4. Juli 2022)

1 aus Österreich: das gleiche Vergehen nochmals (4. Juli 2022)



Charles Leclerc 3

1 aus der Steiermark: Behinderung von Kvyat (11. Juli 2021)

2 aus Sakhir: Kollision mit Pérez (6. Dezember 2021)



Lewis Hamilton 2

2 aus Italien: Unerlaubtes Befahren der Boxengasse (6. September 2021)



Valtteri Bottas 2

2 aus Steiermark: Gefährliches Fahren in der Boxengasse (25. Juni 2021)



Pierre Gasly 1

1 aus Spanien: Startposition unkorrekt (9. Mai 2022)



Daniel Ricciardo 1

1 aus Russland: Verletzung der Pistengrenzen (27. September 2021)



Carlos Sainz 1

1 aus der Türkei: Behinderung von Pérez (14. November 2021)



Esteban Ocon 1

1 aus Silverstone 70 Jahre: Behinderung von Russell (8. August 2021)



Ohne Strafpunkte sind derzeit lediglich drei Fahrer.: Max Verstappen, Fernando Alonso und Mick Schumacher.