Sergio Pérez in Silverstone: «Keine gute Erinnerung»

Red Bull Racing-Star Sergio Pérez wirft zum Start des Silverstone-Rennens noch einmal einen Blick zurück auf den vergangenen GP und seine Covid-19-Zwangspause im vergangenen Jahr.

Für Sergio Pérez verlief das zweite der beiden Formel-1-Rennen auf dem Red Bull Ring frustrierend. Der Mexikaner aus dem Red Bull Racing Team kassierte gleich zwei 5-sec-Strafen, weil er Charles Leclerc im Duell nicht genug Platz liess, am Ende musste er sich mit dem sechsten Platz begnügen. Zu Beginn des GP war er das Opfer von Lando Norris, der ihn ins Kiesbett zwang.

Über die Zwischenfälle sagt der 31-Jährige am Rande des Silverstone Circuits: «Beim Zwischenfall mit Lando sah ich die Lücke und versuchte mein Glück. Es ging nicht auf, aber ich musste es versuchen, denn das hätte mein Rennen wirklich positiv beeinflussen können. Rückblickend denke ich, dass ich vielleicht etwas länger hätte warten müssen, dann hätte ich es vielleicht geschafft. Aber hinterher ist man immer schlauer.»

«Bei den Zwischenfällen mit Charles war ich beim ersten Mal in der vierten Kurve etwas zu nah an ihm dran, das bereue ich, ich war etwas zu übermütig und hätte die Berührung vermeiden müssen. Die Strafe war fair. Beim zweiten Mal konnte ich nicht viel ausrichten, denn ich gab Gas und verlor das Auto in der Kurvenmitte. Es war auf jeden Fall ein sehr schlechtes Rennen meinerseits», fügt Pérez an.

«Aber ich habe das überwunden und nehme das Positive mit, nämlich den Speed im Quali und im Rennen. Ich hoffe, dass es nun sehr viel besser laufen wird», beteuerte der zweifache GP-Sieger, der im vergangenen Jahr wegen seiner Corona-Infektion nicht in Silverstone antreten konnte. «Es ist schon eine Weile her, seit ich hier fuhr und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich Silverstone wegen der verdammten Covid-19-Infektion verpasst habe. Das ist natürlich nicht die beste Erinnerung.»

Auf die Fan-Frage, mit welcher Persönlichkeit aus der Gegenwart oder der Vergangenheit er gerne ein Mahl zu sich nehmen würde, offenbarte Pérez: «Das wäre sicherlich Ayrton Senna, mit ihm hätte ich gerne etwas Zeit verbracht, denn er war mein Held. Auch mit Pedro Rodríguez, denn es wäre schön, einen Landsmann zu haben, mit dem man sich austauschen kann. Und es würde natürlich mexikanisches Essen aufgetischt.»

Österreich-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23:55,147h

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +17,973 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +20,019

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 46,452

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 57,144

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 57,915

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:00,395 min

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:01,195

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:01,844

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde*

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde*

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

* Kollision und out, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

WM-Stand nach 9 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 182 Punkte

2. Hamilton 150

3. Pérez 104

4. Norris 101

5. Bottas 92

6. Leclerc 62

7. Sainz 60

9. Ricciardo 40

8. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 20

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Teams

1. Red Bull Racing 286

2. Mercedes 242

3. McLaren 141

4. Ferrari 122

5. AlphaTauri 48

6. Aston Martin 44

7. Alpine 32

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0