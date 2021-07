Carlos Sainz: «Denken beim Sprint-Start nicht an GP»

Ferrari-Star Carlos Sainz weiss, dass ihn in Silverstone eine besonders grosse Herausforderung erwartet. Im Sprint-Quali wird der Spanier zumindest beim Start alles geben, kündigt er an.

Die Reifenprobleme, die Ferrari in der bisherigen Saison bekundet hat, lassen vermuten: Auch in Grossbritannien erwartet die Scuderia und ihre Fahrer kein leichtes Spiel. Das weiss auch Carlos Sainz, der vor dem Start des Rennwochenendes sagt: «Silverstone ist für gewöhnlich eine Strecke, auf der die Vorderreifen besonders gefordert werden. Wenn es zu warm wird, bauen diese stark ab, und uns ist bewusst, dass dies hier ein Thema werden könnte.»

Hinzu kommt die Schwierigkeit, das neue Qualifying-Format mit dem Sprint-GP am Samstag möglichst gut meistern zu können. «Es wird sicherlich knifflig, deshalb haben wir schon einige Diskussionen in Maranello geführt, um die richtige Reifenstrategie zu ermitteln und die Frage zu beantworten, wie man das Wochenende am besten angehen soll. Es war eine intensive Zeit, in der wir versucht haben, das System richtig zu verstehen und herauszufinden, wie es funktioniert. Das hat uns etwas mehr Kopfzerbrechen bereitet», vermutet der 26-Jährige.

«Allerdings ist es gut, dass man etwas Abwechslung hat, denn wen man wie wir in diesem Jahr 23 Rennen bestreitet, kann das Ganze etwas monoton werden. Ein neues Format bringt etwas frischen Wind in die ganze Angelegenheit und es erlaubt uns auch, mit der Strategie zu spielen», fügt der Spanier an.

Gleichzeitig betont Sainz aber auch: «Für uns Fahrer wird sich nicht viel ändern, auch wenn es natürlich schwierig ist, nur ein Training vor dem Qualifying zu bestreiten – speziell für mich, der noch nie im Ferrari in Silverstone unterwegs war. Aber ich werde Gas geben und schauen, wie es laufen wird.»

Im Sprint-Quali wird er sich mit Blick auf den GP am nächsten Tag zumindest in der ersten Runde nicht zurückhalten, kündigt der 127-fache GP-Teilnehmer ausserdem an: «Ganz ehrlich, im Wissen, wie wir Formel-1-Fahrer beim Start agieren, glaube ich nicht, dass irgendjemand in den ersten sechs oder sieben Kurven zu sehr an den Sonntag denken wird – ich werde das zumindest nicht tun. Ich werde alles geben, doch wenn sich die Aufregung der ersten Runden mal gelegt hat, werde ich vielleicht auch an den Grand Prix denken. Aber in der dritten Kurve werde ich nicht denken: 'Oh, morgen ist das Hauptrennen'.»

Österreich-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23:55,147h

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +17,973 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +20,019

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 46,452

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 57,144

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 57,915

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:00,395 min

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:01,195

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:01,844

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde*

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde*

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

* Kollision und out, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

WM-Stand nach 9 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 182 Punkte

2. Hamilton 150

3. Pérez 104

4. Norris 101

5. Bottas 92

6. Leclerc 62

7. Sainz 60

9. Ricciardo 40

8. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 20

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Teams

1. Red Bull Racing 286

2. Mercedes 242

3. McLaren 141

4. Ferrari 122

5. AlphaTauri 48

6. Aston Martin 44

7. Alpine 32

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0